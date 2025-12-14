Сийярто и Сикорский поспорили в соцсети из-за активов России
Министры иностранных дел Польши и Венгрии Радослав Сикорский и Петер Сийярто устроили спор в социальной сети X по поводу конфискации российских замороженных активов.
Перепалка началась с публикации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в которой он назвал изъятие активов России «объявлением войны» и разжиганием конфликта. Орбан также добавил, что не будет участвовать «в этой извращенной брюссельской схеме».
В ответ на это Сикорский написал: «Виктор заработал свой орден Ленина».
Пост вызвал критику Сийярто, который ответил Сикорскому, что Польша «действительно хочет войны России и Европы» и Венгрия не позволит втянуть себя в этот конфликт.
Глава польского МИДа написал в ответ, что такого конфликта не произойдет без действий России, и добавил, что Венгрия «и на этот раз встала бы на ее сторону».
Материал дополняется
