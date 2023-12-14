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Финляндия вновь закроет все КПП на границе с Россией

Финляндия вновь закроет все КПП на границе с Россией
Спустя сутки после открытия двух пропускных пунктов власти Финляндии решили вновь полностью закрыть границу с Россией, заявила глава МВД Рантанен. Местные СМИ ранее писали, что решение связано с возобновлением наплыва мигрантов
Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters
Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Правительство Финляндии приняло решение вновь полностью закрыть границу с Россией после того, как два погранпункта возобновили работу 14 декабря. Об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен, передает Yle.

Как отмечает Yle, решение вступит в силу в 18:15 (19:15 мск), когда завершится заседание правительства. Тогда же состоится официальный брифинг.

Ранее о том, что финские власти вновь намерены полностью закрыть границу с Россией, писали местные издания Helsingin Sanomat и Iltalehti. По их данным, решение связано с тем, что после открытия двух КПП 14 декабря туда вновь приехали просители убежища. «Похоже, что все произошло именно так, как мы и опасались, а именно: практически сразу же начались инструментальный въезд, подталкивание и поощрение людей к тому, чтобы они добрались до границы и подали прошение о предоставлении убежища», — приводит Yle слова министра финансов Риикки Пурры.

14 декабря открылись два КПП на границе Финляндии с Россией: «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии). Все пункты пропуска Финляндия решила закрыть в конце ноября, мера действовала до 13 декабря. 12 декабря Хельсинки объявили об открытии двух КПП.

Решение закрыть границы с Россией финская сторона объясняла притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки, причем в организации наплыва мигрантов местные власти обвинили Россию.

Российская сторона отвергала все обвинения, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.

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Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказывали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.

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Финляндия граница мигранты Россия КПП

Пространство выбора

Быстрое заселение

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