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Война санкций ,  
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Власти Финляндии вновь закроют все КПП на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия планирует закрыть все КПП на границе с Россией
Сюжет
Война санкций
Финляндия, скорее всего, снова закроет все КПП на границе с Россией, поскольку сразу после открытия двух пунктов пропуска туда приехали беженцы, пишут финские СМИ. Решение правительство примет сегодня
Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters
Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Правительство Финляндии намерено вновь закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, сегодня кабмин проведет внеочередное заседание по этому вопросу, сообщают Helsingin Sanomat и Iltalehti.

По их данным, с большой долей вероятности власти решат закрыть границу, поскольку после открытия двух КПП 14 декабря туда вновь приехали просители убежища, что было причиной прошлого закрытия. О прибытии просителей убежища сообщал Yle. «Похоже, что все произошло именно так, как мы и опасались, а именно: практически сразу же начались инструментальный въезд, подталкивание и поощрение людей к тому, чтобы они добрались до границы и подали прошение о предоставлении убежища», — приводит агентство слова министра финансов Риикки Пурры.

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14 декабря открылись два КПП на границе Финляндии с Россией: «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии). Все пункты пропуска Финляндия решила закрыть в конце ноября, мера действовала до 13 декабря. 12 декабря Хельсинки объявили об открытии двух КПП. По информации Helsingin Sanomat, подготовка к закрытию границы началась сразу после принятия этого решения.

Как передает корреспондент MTV News, к 12:00 (11:00 мск) на открывшиеся погранпункты прибыли в общей сложности 32 просителя убежища. Министр обороны Антти Хяккенен заявил телеканалу, что Хельсинки решат вновь полностью закрыть границу, если увидят признаки того, что Россия снова пропускает просителей убежища. «Мы постараемся как можно быстрее сделать выводы и принять решения по этому вопросу. Сейчас есть признаки того, что маневры будут продолжаться, а сигнал (закрытие восточной границы) Россия не восприняла всерьез», — сказал он.

Решение закрыть границы с Россией финская сторона объясняла притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.

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Хельсинки обвинял в организации наплыва Москву. Российская сторона обвинения отрицала, подчеркивая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 11 декабря призвала Финляндию помнить о недопустимости нарушения прав беженцев в контексте закрытия границ.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия граница закрытие границы

Пространство выбора

Быстрое заселение

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прямо на сайте РБК
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