Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС

Зеленский хотел лично выступить на открытии саммита ЕС, однако за сутки выступление было отменено, узнала Politico. Вместо этого украинский лидер выступил по видеосвязи, где не исключил «плохого исхода» для Украины

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Выступление украинского президента Владимира Зеленского на саммите ЕС (начался 14 декабря), который хотел лично присутствовать на мероприятии, было отменено, пишет Politico.

Как сообщает издание, выступление Зеленского было сорвано, «поскольку исход встречи, особенно по будущему вступлению Украины в ЕС, остается неясным».

Вместо личного присутствия украинский президент обратился к лидерам ЕС по видеосвязи. По его словам, этот саммит «войдет в историю». «Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит. <...> Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решения, которые сама же подготовила», — заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что итоги встречи могут вызвать «удовлетворенную улыбку» в Москве. При этом он вновь заявил, что Киев выполнил все требования Евросоюза для вступления в объединение, в том числе принял необходимые законы.

14 декабря в Брюсселе начался двухдневный саммит Евросоюза, на котором в том числе рассматриваются вопросы о начале переговоров по вступлению в объединение Украины и заключение бюджетного соглашения, которое позволит выделить Киеву €50 млрд. Против этих планов выступили Венгрия и Словакия. Венгерский премьер Виктор Орбан называл Украину «самой коррумпированной страной в мире» и указывал, что если она вступит в ЕС, то это создаст огромные проблемы восточно-европейским фермерам.

Накануне еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан не исключил, что лидеры стран ЕС смогут достигнуть соглашения по финансированию Украины и без участия Будапешта. Для этого, по его словам, у ЕС существует «план Б». Politico ранее писала, что из-за позиции венгерского премьера в ЕС назревает политический кризис. По данным издания, Брюссель рассматривает «ядерный вариант», при котором Венгрию могут лишить права голоса в ЕС.

В Кремле отмечали, что европейцам «становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской» и что военная операция будет продолжаться, несмотря на помощь Киеву.