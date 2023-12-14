Путин: лидеры ЕС внешне ведут себя как де Голль, но на практике — как Петен

Путин заявил, что власти ЕС «ведут себя как де Голль, а на деле — Петен»

Большинство лидеров ЕС, за исключением премьеров Словакии и Венгрии, действуют во вред себе, поскольку «зависят от старшего брата» — США, считает Владимир Путин

Маршал Филипп Петен, архивное фото (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Страны Евросоюза утратили свой суверенитет, многие лидеры принимают решения во вред себе, заявил президент Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

«Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. <...> А на практике — как маршал Петен, который хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов», — считает он.

Анри Филипп Петен получил звание маршала Франции в ноябре 1918 года. После окончания Первой мировой занимал различные высокопоставленные должности, в июне 1940 года стал премьер-министром Франции. В том же месяце подписал перемирие с нацистской Германией, затем возглавил коллаборационистское правительство, известное как режим Виши. После окончания Второй мировой войны Верховный суд Франции приговорил его к смертной казни за госизмену и сотрудничество с врагом, но приговор заменили на пожизненное заключение. Умер в 1951 году в тюрьме.

По убеждению Путина, таким образом действуют почти все современные лидеры стран ЕС, «кроме нескольких человек». В их числе он назвал премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана. Фицо и Орбан — не пророссийские, а «пронациональные» политики, которые защищают интересы своих стран, сказал президент.

«Но таких больше нет», — добавил он и выразил мнение, что это связано с «зависимостью от старшего брата — Соединенных Штатов».

Словакия после победы Фицо на осенних парламентских выборах выступает против поставок оружия Украине и вступления Киева в Евросоюз. О том, что Украина не готова присоединиться к блоку, заявляют и в Венгрии. Будапешт также критикует санкции ЕС против России, заявляя, что они не работают.

Путин прежде уже сравнивал ситуацию в Европе с противостоянием Петена и генерала Шарля де Голля (был президентом Франции в 1959–1969 годах) и заявлял, что России был ближе подход последнего.