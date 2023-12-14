Путин заявил, что власти ЕС «ведут себя как де Голль, а на деле — Петен»
Страны Евросоюза утратили свой суверенитет, многие лидеры принимают решения во вред себе, заявил президент Владимир Путин в ходе подведения итогов года.
«Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. <...> А на практике — как маршал Петен, который хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов», — считает он.
Анри Филипп Петен получил звание маршала Франции в ноябре 1918 года. После окончания Первой мировой занимал различные высокопоставленные должности, в июне 1940 года стал премьер-министром Франции. В том же месяце подписал перемирие с нацистской Германией, затем возглавил коллаборационистское правительство, известное как режим Виши. После окончания Второй мировой войны Верховный суд Франции приговорил его к смертной казни за госизмену и сотрудничество с врагом, но приговор заменили на пожизненное заключение. Умер в 1951 году в тюрьме.
По убеждению Путина, таким образом действуют почти все современные лидеры стран ЕС, «кроме нескольких человек». В их числе он назвал премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана. Фицо и Орбан — не пророссийские, а «пронациональные» политики, которые защищают интересы своих стран, сказал президент.
«Но таких больше нет», — добавил он и выразил мнение, что это связано с «зависимостью от старшего брата — Соединенных Штатов».
Словакия после победы Фицо на осенних парламентских выборах выступает против поставок оружия Украине и вступления Киева в Евросоюз. О том, что Украина не готова присоединиться к блоку, заявляют и в Венгрии. Будапешт также критикует санкции ЕС против России, заявляя, что они не работают.
Путин прежде уже сравнивал ситуацию в Европе с противостоянием Петена и генерала Шарля де Голля (был президентом Франции в 1959–1969 годах) и заявлял, что России был ближе подход последнего.
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