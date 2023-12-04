Кремль заявил, что ЕС тяжело «палить деньги в бездонной бочке украинской»

Песков, комментируя статью FT о разногласиях в ЕС по поводу выделения Украине €50 млрд, заявил, что Брюсселю становится тяжелее поддерживать Киев, и добавил, что Россия продолжит военную операцию

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Европе со временем становится сложнее оказывать финансовую помощь Киеву, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал материал Financial Times, где говорилось, что выделение Украине обещанных Евросоюзом €50 млрд может сорваться из-за разногласий среди стран — членов ЕС. «Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской», — считает Песков.

Отвечая на вопрос, как будущее финансовой помощи Киеву может отразиться на ходе военных действий, пресс-секретарь президента сказал: «Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться». По словам Пескова, российская экономика «адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения».

Россия критикует предоставление Украине финансовой помощи. Представитель МИДа Мария Захарова в марте назвала кредитную программу Международного валютного фонда «вваливанием денег в черную дыру». По мнению российских властей, поддержка Киева со стороны стран Запада говорит об их вовлеченности в конфликт.

FT среди препятствий для предоставления Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи назвала победу крайне правых во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах, решение Германии об ограничении заимствований правительства и позицию Венгрии. Как сообщило Politico, венгерский премьер Виктор Орбан требует заморозки выделения средств Киеву, пока не будет полностью пересмотрена политика по поддержке Украины.

Решение должны принять на саммите 14–15 декабря. Еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что одобрение пакета поддержки Киева может состояться только в рамках пересмотра всего среднесрочного бюджета ЕС, передавала «Европейская правда».