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Венгрия пригрозила заблокировать выделение Украине $18 млрд из фонда ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит выделение Украине $18 млрд из фонда ЕС
В конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о плане по созданию фонда ЕС для выделения Украине до €18 млрд в 2023 году. Глава венгерского МИДа заявил, что Будапешт против совместного со странами ЕС финансирования Киева
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАСС)

Будапешт не поддержит план Брюсселя по оказанию помощи Киеву из совместного фонда ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на заявление главы венгерского МИДа Петера Сийярто.

Выступая на конференции в Софии, министр отметил, что его страна поддерживала Украину и продолжит это делать, однако Будапешт против совместного с другими государствами — членами ЕС финансирования Киева.

Bloomberg поясняет, что речь идет о предложении ЕС по созданию фонда на $18 млрд для помощи Украине на 2023 год. Планируется, что сумма будет выделена из совместного бюджета Евросоюза. Такой шаг предполагает изменение правил ЕС, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.

Агентство не исключает, что отказ Будапешта может быть связан с отказом Брюсселя от выделения дополнительного финансирования на $7,5 млрд из-за «нарушений принципов верховенства права в Венгрии».

Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которая после начала спецоперации не начала оказывать Киеву военную поддержку, а также выступала за смягчение антироссийских санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно называл санкции непродуманными и сравнивал их с «выстрелом себе в живот». Сийярто ранее также заявлял, что Будапешт не станет поддерживать дополнительные санкции ЕС против России в энергетическом секторе.

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В сентябре Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение Венгрии €7,5 млрд из фондов ЕС из-за обеспокоенности нецелевым расходованием средств и недостаточным обеспечением демократических прав в стране. «Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения. Это может соответствовать примерно €7,5 млрд финансирования из бюджета Евросоюза», — заявил тогда еврокомиссар Йоханнес Хан.

По словам Хана, ЕК еще в июле проинформировала республику о необходимых действиях, а та в ответ пообещала реализовать 17 практических мер до декабря 2022 года, но в Брюсселе пока не наблюдают прогресса.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия финансовая помощь ЕС Военная операция на Украине
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