Венгрия пригрозила заблокировать выделение Украине $18 млрд из фонда ЕС
Будапешт не поддержит план Брюсселя по оказанию помощи Киеву из совместного фонда ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на заявление главы венгерского МИДа Петера Сийярто.
Выступая на конференции в Софии, министр отметил, что его страна поддерживала Украину и продолжит это делать, однако Будапешт против совместного с другими государствами — членами ЕС финансирования Киева.
Bloomberg поясняет, что речь идет о предложении ЕС по созданию фонда на $18 млрд для помощи Украине на 2023 год. Планируется, что сумма будет выделена из совместного бюджета Евросоюза. Такой шаг предполагает изменение правил ЕС, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.
Агентство не исключает, что отказ Будапешта может быть связан с отказом Брюсселя от выделения дополнительного финансирования на $7,5 млрд из-за «нарушений принципов верховенства права в Венгрии».
Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которая после начала спецоперации не начала оказывать Киеву военную поддержку, а также выступала за смягчение антироссийских санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно называл санкции непродуманными и сравнивал их с «выстрелом себе в живот». Сийярто ранее также заявлял, что Будапешт не станет поддерживать дополнительные санкции ЕС против России в энергетическом секторе.
В сентябре Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение Венгрии €7,5 млрд из фондов ЕС из-за обеспокоенности нецелевым расходованием средств и недостаточным обеспечением демократических прав в стране. «Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения. Это может соответствовать примерно €7,5 млрд финансирования из бюджета Евросоюза», — заявил тогда еврокомиссар Йоханнес Хан.
По словам Хана, ЕК еще в июле проинформировала республику о необходимых действиях, а та в ответ пообещала реализовать 17 практических мер до декабря 2022 года, но в Брюсселе пока не наблюдают прогресса.