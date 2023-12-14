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Военная операция на Украине ,  
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Данилов сообщил о «горячих» заседаниях ставки с Зеленским и Залужным

Данилов: на заседаниях ставки с Зеленским и Залужным бывает очень горячо
Сюжет
Военная операция на Украине
Однако это не значит, что существует раскол между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ, отметил секретарь СНБО

На заседаниях ставки бывает «очень горячо», но это не значит, что существует раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона, его слова приводит nv.ua.

По его словам, Зеленский с начала военных действий провел 121 заседание ставки, на каждом из них слушаются доклады и ведутся дискуссии. Данилов отметил, что «там иногда бывает очень и очень горячо, если не сказать, что на каждом заседании».

«Мне жаль, если кто-то из коллег как-то иначе трактует эту ситуацию… Но если нет дискуссии — нет положительных и качественных решений. Может, это [дискуссии] имели в виду, когда началась эта безосновательная кампания о том, что есть раскол в высшем военно-политическом руководстве», — предположил секретарь СНБО.

В ноябре журнал Economist писал о нарастающем конфликте между политическим и военным руководством Украины из-за зашедшего в тупик контрнаступления. О том, что бои зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные, Залужный заявил в интервью изданию в начале того же месяца. Зеленский не согласился с оценкой главкома. Economist утверждал, что отношения между президентом и генералом описываются в их окружении как «ужасные». Российская сторона не раз заявляла о провале контрнаступления ВСУ и больших потерях.

Может ли конфликт между Зеленским и Залужным привести к отставке главкома
Политика
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа)

Газета The Financial Times в начале декабря обратила внимание, что Залужный перестал появляться на публике рядом с Зеленским. Украинский лидер посетил передовые позиции на востоке Харьковской и юге Запорожской областей, и там его сопровождали министр обороны Рустем Умеров и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Позднее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что офис президента рассматривает возможность увольнения главкома. По информации издания, с некоторыми военачальниками украинский лидер общается в обход генерала, в частности с Сырским и командующим воздушными силами Николаем Олещуком, что «мешает [Залужному] командовать всей армией».

Советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк утверждает, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. «Дискуссии жесткие бывают, конечно, как и в любом другом управленческом процессе, <...> поэтому здесь говорится не о конфликте, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи», — отмечал он, напомнив, что Зеленский является главнокомандующим.

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Умеров позднее, отвечая на вопрос, планируется ли отставка главкома или командующего Объединенными силами Наева, подчеркнул, что этот вопрос не обсуждается. «В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?» — отметил глава Минобороны. Ведомство перед этим опубликовало фотографии министра вместе с Залужным, которые, как сообщили там, посетили позиции ВСУ на восточном направлении и поздравили военнослужащих с Днем сухопутных войск. На одном из кадров были Залужный, Сырский, а также Умеров.

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Елена Чернышова
Алексей Данилов СНБО Владимир Зеленский Валерий Залужный
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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