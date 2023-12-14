Данилов сообщил о «горячих» заседаниях ставки с Зеленским и Залужным

Однако это не значит, что существует раскол между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ, отметил секретарь СНБО

На заседаниях ставки бывает «очень горячо», но это не значит, что существует раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона, его слова приводит nv.ua.

По его словам, Зеленский с начала военных действий провел 121 заседание ставки, на каждом из них слушаются доклады и ведутся дискуссии. Данилов отметил, что «там иногда бывает очень и очень горячо, если не сказать, что на каждом заседании».

«Мне жаль, если кто-то из коллег как-то иначе трактует эту ситуацию… Но если нет дискуссии — нет положительных и качественных решений. Может, это [дискуссии] имели в виду, когда началась эта безосновательная кампания о том, что есть раскол в высшем военно-политическом руководстве», — предположил секретарь СНБО.

В ноябре журнал Economist писал о нарастающем конфликте между политическим и военным руководством Украины из-за зашедшего в тупик контрнаступления. О том, что бои зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные, Залужный заявил в интервью изданию в начале того же месяца. Зеленский не согласился с оценкой главкома. Economist утверждал, что отношения между президентом и генералом описываются в их окружении как «ужасные». Российская сторона не раз заявляла о провале контрнаступления ВСУ и больших потерях.

Газета The Financial Times в начале декабря обратила внимание, что Залужный перестал появляться на публике рядом с Зеленским. Украинский лидер посетил передовые позиции на востоке Харьковской и юге Запорожской областей, и там его сопровождали министр обороны Рустем Умеров и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Позднее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что офис президента рассматривает возможность увольнения главкома. По информации издания, с некоторыми военачальниками украинский лидер общается в обход генерала, в частности с Сырским и командующим воздушными силами Николаем Олещуком, что «мешает [Залужному] командовать всей армией».

Советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк утверждает, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. «Дискуссии жесткие бывают, конечно, как и в любом другом управленческом процессе, <...> поэтому здесь говорится не о конфликте, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи», — отмечал он, напомнив, что Зеленский является главнокомандующим.

Умеров позднее, отвечая на вопрос, планируется ли отставка главкома или командующего Объединенными силами Наева, подчеркнул, что этот вопрос не обсуждается. «В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?» — отметил глава Минобороны. Ведомство перед этим опубликовало фотографии министра вместе с Залужным, которые, как сообщили там, посетили позиции ВСУ на восточном направлении и поздравили военнослужащих с Днем сухопутных войск. На одном из кадров были Залужный, Сырский, а также Умеров.