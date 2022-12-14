Мэра Стамбула приговорили к тюремному сроку за оскорбление ЦИК

Мэра Стамбула приговорили к 2,5 года тюрьмы и запретили политическую деятельность за оскорбление представителей ЦИКа в 2019 году. Ранее Имамоглу называли одним из возможных соперников Эрдогана на президентских выборах в 2023 году

Суд Стамбула приговорил мэра города Экрема Имамоглу к двум годам, семи месяцам и 15 суткам лишения свободы за оскорбление представителей Центризбиркома, передает HaberTurk.

Имамоглу после победы на муниципальных выборах в 2019 году назвал «дураками» представителей ЦИК, которые отменили результаты первых выборов, в которых он также одержал победу, напоминает телеканал. Его дело рассматривалось несколько лет.

Помимо тюремного заключения суд наложил на Имамоглу запрет на политическую деятельность в соответствии со ст. 53 УК Турции. Ранее его называли одним из возможных соперников действующего президента Рейжепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, которые должны пройти в июне 2023 года.

Сам политик на заседании суда не присутствовал, вместо него были адвокаты.

Имамоглу родился в 1970 году в Акчаабатском районе Трабзона (город на побережье Черного моря на северо-востоке Турции). В Стамбул семья Имамоглу перебралась в 1987-м, там же он окончил факультет делового администрирования Стамбульского университета. С 2008 года является членом турецкой «Республиканско-народной партии» (РНП) — оппозиционной по отношению к «Партии справедливости и развития» Эрдогана. С 2014 по 2019 год был мэром Бейликдюзю (пригород Стамбула).

На выборах мэра Стамбула в мае 2019 года Имамоглу с минимальным разрывом (0,3%) победил соратника Эрдогана Бинали Йылдырыма, однако ЦИК из-за нарушений в ходе голосования решил отменить результаты и назначил повторные выборы на июнь. По итогам повторных выборов Имамоглу также одержал победу.

Президентские выборы в Турции должны пройти 18 июня 2023 года. В партии Эрдогана еще в феврале заявили, что нынешний президент намерен баллотироваться вновь. В июне его официально выдвинули в качестве кандидата на пост главы государства.