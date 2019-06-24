ЦИК Турции объявила оппозиционера победителем на выборах мэра Стамбула

Председатель Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен объявил о победе кандидата от оппозиции Экрема Имамолу на выборах мэра Стамбула. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По итогам обработки 100% протоколов кандидат от Народно-республиканской партии (НРП) набрал 54,21% голосов, а представитель возглавляемой президентом Реджепом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма — 44,99%.

Гювен добавил, что до 15:00 вторника, 25 июня, кандидаты могут подать апелляцию в окружную избирательную комиссию.

В марте в Стамбуле прошли выборы мэра города. По их итогам Имамолу победил Йылдырыма с отрывом в 0,3%. В мае ЦИК Турции отменила итоги выборов из-за документов от ПСР, в которых утверждалось, что на голосовании зафиксированы нарушения. В партии заявили, что голосовали десятки тысяч человек, которые не имели на это права.