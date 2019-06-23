Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра Стамбула

По итогам обработки почти 100% данных, мэром Стамбула становится кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Реджеп Эрдоган уже поздравил его с победой на выборах

Победитель выборов Экрем Имамоглу (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Победу на выборах мэра крупнейшего города Турции — Стамбула — одерживает кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Об этом свидетельствуют результаты обработки данных из более 99% урн для голосования, сообщает NTV.

Имамоглу опережает своего главного конкурента — экс-премьера Турции, представителя возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма.

По результатам обработки бюллетеней из 99,37% урн для голосования, Имамоглу набирает 54,03%, Йылдырым — 45,09% голосов.

Эрдоган уже поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах. Имамоглу в свою очередь выразил готовность работать с президентом и пообещал «новое начало» для Стамбула, приводит его слова Reuters.