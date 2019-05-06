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Политика ,  
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ЦИК Турции решила отменить итоги выборов мэра Стамбула и назначить новые
Пост мэра в апреле занял представитель оппозиционной Народно-республиканской партии, он с перевесом в несколько тысяч голосов обошел кандидата от партии, которую возглавляет президент Эрдоган
Экрем Имамоглу (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула и назначить повторное голосование. Об этом сообщило агентство Anadolu. По данным агентства, выборы состоятся 23 июня.

Выборы состоялись в конце марта, а в середине апреля ЦИК признала, что победу одержал Экрем Имамоглу, кандидат от главной оппозиционной и старейшей партии в стране — Народно-республиканской (НРП). Его соперником был Бинали Йылдырым, один из ближайших соратников президента Реджепа Тайиопа Эрдогана, причем разрыв в числе голосов составил несколько тысяч (менее 0,3% в процентном соотношении). Йылдырым представлял Партию справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган, власть в крупнейшем городе страны движение уступило впервые с 1994 года.

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В понедельник комиссия обсуждала документы, которые предоставила ПСР, утверждающая, что во время выборов были зафиксированы нарушения, в частности, проголосовали десятки тысяч чепловек, не имеющих права голоса. По данным телеканала NTV, во время итогового голосования семь из 11 членов избирательной комиссии поддержали отмену результатов выборов и проведение новых, а четверо выступили против.

«Эта система отвергает волю народа и игнорирует закон, она не является ни демократической, ни легитимной. Это просто диктатура», — заявил зампредседателя НРП Онырсал Адыгюзель.

Муниципальные выборы 31 марта проходили, помимо Стамбула, в Анкаре, где также победила оппозиция. Оппозиционные кандидаты также одержали победу в Измире, Анталье, Адане, Мерсине. Однако в целом победила правящая ПСР, ее представители набрали 44,33% голосов против 30,12% у кандидатов НРП.

Автор: Маргарита Девяткина
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