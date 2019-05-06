ЦИК Турции решила отменить итоги выборов мэра Стамбула и назначить новые

Пост мэра в апреле занял представитель оппозиционной Народно-республиканской партии, он с перевесом в несколько тысяч голосов обошел кандидата от партии, которую возглавляет президент Эрдоган

Экрем Имамоглу (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула и назначить повторное голосование. Об этом сообщило агентство Anadolu. По данным агентства, выборы состоятся 23 июня.

Выборы состоялись в конце марта, а в середине апреля ЦИК признала, что победу одержал Экрем Имамоглу, кандидат от главной оппозиционной и старейшей партии в стране — Народно-республиканской (НРП). Его соперником был Бинали Йылдырым, один из ближайших соратников президента Реджепа Тайиопа Эрдогана, причем разрыв в числе голосов составил несколько тысяч (менее 0,3% в процентном соотношении). Йылдырым представлял Партию справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган, власть в крупнейшем городе страны движение уступило впервые с 1994 года.

В понедельник комиссия обсуждала документы, которые предоставила ПСР, утверждающая, что во время выборов были зафиксированы нарушения, в частности, проголосовали десятки тысяч чепловек, не имеющих права голоса. По данным телеканала NTV, во время итогового голосования семь из 11 членов избирательной комиссии поддержали отмену результатов выборов и проведение новых, а четверо выступили против.

«Эта система отвергает волю народа и игнорирует закон, она не является ни демократической, ни легитимной. Это просто диктатура», — заявил зампредседателя НРП Онырсал Адыгюзель.