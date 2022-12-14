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В Брянской области после падения обломков ракет остался обесточен поселок

Богомаз: в Ардоне Брянской области после падения обломков ракет нарушено энергоснабжение
Ранее глава Брянской области сообщил о работе ПВО над городом Клинцы. Позднее он сообщил, что в прилегающем к Клинцам поселке Ардонь обломками сбитых ракет повреждено энергоснабжение

В результате падения обломков ракет, сбитых системами ПВО, повреждено энергоснабжение в поселке Ардонь Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Как только аварийные бригады электросетей получат допуск к работам, потребители будут переключены на другую линию», — добавил он.

Ардонь — поселок примерно в 150 км к западу от Брянска, находится в нескольких километрах от города Клинцы. Население поселка — 2,3 тыс. человек.

Ранее Богомаз сообщал о работе ПВО над городом Клинцы. «Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты», — написал он.

Брянская область граничит с Украиной. С апреля в области действует желтый уровень террористической опасности, а с октября в Брянской, Белгородской областях и еще шести приграничных регионах введен режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.

Богомаз неоднократно сообщал об обстрелах приграничных поселков, атаках беспилотников, а также об обнаружении мин на территории региона. В ноябре он также рассказал, что в Брянской области прошли учения по гражданской и территориальной обороне. По словам главы региона, в учениях принимали участие все правоохранительные и силовые ведомства, органы исполнительной власти, местного самоуправления, спасатели. Богомаз отметил, что во время учений проверили готовность органов управления, сил гражданской и территориальной обороны, а также системы оповещения граждан.

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В Брянской области после падения обломков ракет остался обесточен поселок
В Брянской области после падения обломков ракет остался обесточен поселок

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Брянская область ракетный обстрел энергоснабжение Военная операция на Украине Александр Богомаз ПВО
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