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В Брянской области прошли учения по гражданской и территориальной обороне

Губернатор Богомаз: в Брянской области прошли учения по территориальной обороне
Фото: avbogomaz / Telegram
Фото: avbogomaz / Telegram

В Брянской области прошли учения по гражданской и территориальной обороне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, в учениях принимали участие все правоохранительные и силовые ведомства, органы исполнительной власти, местного самоуправления, спасатели. Богомаз отметил, что во время учений проверили готовность органов управления, сил гражданской и территориальной обороны, а также системы оповещения граждан, качество проведения эвакуационных мероприятий и мониторинга радиационно-химической обстановки, приведение в готовность укрытий населения.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях прошли тактические мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения. В частности, во время учений отработали действия при ликвидации ЧП на электроподстанции «Новобрянская». «Учитывая то, что наша Брянская область является приграничным регионом, считаю проведение таких учений крайне важным», — отметил губернатор.

После начала специальной военной операции на Украине населенные пункты приграничной  Брянской области неоднократно подвергались обстрелам  со стороны Украины. 

19 октября президент России Владимир Путин ввел в регионах России нескольких уровней реагирования. Во всех граничащих с Украиной областях, включая Брянскую, действует средний уровень реагирования, который среди прочего предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд людей. 

В других регионах Центрального и Южного федеральных округов ввели уровень повышенной готовности. В присоединенных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявили военное положение. В остальных субъектах России действует уровень базовой готовности.

Теги
учения мобилизация частичная мобилизация оборона Брянская область Александр Богомаз
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