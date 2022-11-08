В Брянске возле железнодорожных путей обнаружили пустую мину

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Возле железнодорожных путей на станции Брянск-Льговский Московской железной дороги 7 ноября обнаружили посторонний предмет, повреждений инфраструктуры не было, сообщили РБК в пресс-службе МЖД.

«На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Повреждения инфраструктуры нет. На движение поездов ситуация не повлияла», — рассказали там.

Ранее «Брянские новости» со ссылкой на неназванного собеседника в органах власти сообщили, что накануне недалеко от путей нашли мину «Лепесток» без взрывчатых веществ. Об этом также сообщил источник «РИА Новости». По данным Mash, обходчик обнаружил мину «Лепесток» прямо на путях. Телеграм-канал указал, что саперы уничтожили снаряд на месте.

В пресс-службе Брянской городской администрации посоветовали обратиться по этому вопросу в правоохранительные органы. РБК обратился за комментарием в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, пресс-службу правительства Брянской области.

В конце октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о подрыве неизвестного взрывного устройства на железнодорожном перегоне между городами Новозыбков и Злынка. Пути были повреждены, пострадавших не было.

По подорванному участку проходит железная дорога, связывающая город Адлер в Краснодарском крае с Минском. От станции Злынка можно добраться до Минска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Гомеля, Воронежа и Брянска. От Новозыбкова поезда, кроме упомянутых городов, следуют и до Москвы.