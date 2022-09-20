Эрдоган сообщил о решении Украины и России обменять 200 военнопленных

По словам президента Турции, Путин демонстрирует стремление как можно скорее завершить конфликт. Эрдоган сказал, что, по его мнению, «будет сделан важный шаг вперед», так как сейчас военные действия идут «довольно проблематично»

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Россия и Украина договорились об обмене 200 пленных. Об этом в интервью PBS сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, рассказывая о своей недавней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Узбекистане.

«Он действительно показывает мне, что он хочет завершить это (конфликт на Украине. — РБК) как можно скорее. Такое у меня сложилось впечатление, потому что сейчас все идет довольно проблематично. 200 пленных будут обменяны по достигнутому сторонами соглашению. Я думаю, будет сделан важный шаг вперед», — сказал турецкий лидер. Он не уточнил, состоялся ли уже обмен и если нет, когда он произойдет, и не сообщил других подробностей.

Москва последний раз сообщала об обмене пленными с Киевом в конце июня. Тогда обе стороны конфликта подтвердили, что обменялись военнослужащими в формате «144 на 144». Общее число украинских солдат в плену Минобороны России на тот момент оценивало более чем в 6 тыс.

3 августа замминистра обороны Александр Фомин заявил, что Россия и Украина обменялись пленными и телами погибших военнослужащих уже 27 раз. Число обменянных пленных он не назвал.

Украинский координационный штаб 2 сентября сообщил, что Киев вернул из российского плена 14 военных. По его данным, обмен прошел в Донецкой области, в границах которых Москва признала ДНР. Российская сторона эту информацию не подтверждала.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября сказал, что Украина разрешит транзит российского аммиака через свою территорию, если Россия освободит украинских военнопленных. В Кремле такое условие назвали неуместным. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?» — поинтересовался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в сентябре призвал стороны договориться об обмене пленными в формате «всех на всех».