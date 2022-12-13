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Кремль опроверг данные о дате послания президента Федеральному собранию

Песков: информация о послании президента Федеральному собранию 27 декабря не верна
«РИА Новости» ранее сообщило, что послание Путина Федеральному собранию состоится 27 декабря, Песков эту информацию опроверг. Согласно Конституции, президент должен выступать с посланием ежегодно
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Информация о том, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию (парламенту) состоится 27 декабря, не верна. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это неправильное сообщение агентства «РИА Новости», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря. «Прошла информация про 27-е число [декабря], не совсем однозначно [по дате], но такая информация прошла», — сказал собеседник агентства.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в Кремле начали подготовку послания. До этого Песков говорил, что президент выступит до конца года. «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — подчеркивал он. В августе он допускал, что прямую линию в этом году могут объединить с ежегодной пресс-конференцией, как это было в 2020 году.

Ст. 84 российской Конституции гласит, что президент должен обращаться к парламенту «с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства», но не предусматривает конкретных сроков.

В прошлом году с посланием Федеральному собранию Путин выступил 21 апреля. В частности, глава государства тогда объявил о разовых выплатах семьям, где есть дети-школьники, о поддержке матерей и отцов-одиночек, а также нуждающихся беременных женщин, о помощи регионам и сфере туризма.

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