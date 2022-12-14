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Война санкций ,  
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США обвинили пятерых россиян в закупках электроники

Пятерых россиян обвинили в США в закупках и контрабанде электроники и боеприпасов
Обвиняемые, по утверждению властей США, незаконно закупали и экспортировали электронные компоненты, «некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия»
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В США предъявили обвинение пятерым россиянам и двум американцам по делу, связанному со схемой закупок чувствительных технологий и отмыванию денег «для российских властей», сообщает Минюст США.

Обвиняемые, по версии американских властей, вступили в сговор с целью получения от американских компаний технологий военного назначения и двойного назначения для оборонного сектора России, а также с целью контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в обход санкций США.

По делу проходят 44-летний Евгений Гринин из Москвы, 57-летний Алексей Ипполитов из Москвы, 52-летний Борис Лившиц из Санкт-Петербурга, 41-летняя Светлана Скворцова из Москвы, 48-летний Вадим Конощенок из Санкт-Петербурга; 35-летний Алексей Брайман из Нью-Гэмпшира, а также 41-летний Вадим Ермоленко из Нью-Джерси. Трое из них сейчас находятся под стражей.

Согласно обвинению, фигуранты «незаконно закупали и экспортировали чувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, для квантовых вычислений и других военных разработок».

Как утверждается, они были связаны с московскими компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал». Эти структуры, согласно обвинению, действовали через сеть подставных компаний и банковские счета по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. После начала военных действий на Украине в феврале этого года обе компании попали под американские санкции.

По словам прокурора по Восточному округу Нью-Йорка Бреона Писа, обвиняемые «организовали сложную сеть закупок, которая позволила незаконно получить секретные американские технологии для поддержки российской военной машины».

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Американская продукция переправлялась в Россию в том числе через Эстонию. Этим занимался Конощенок, которого Соединенные Штаты считают офицером ФСБ. 27 октября он был остановлен на границе с Эстонией при попытке перевезти партию полупроводников и других электронных компонентов, а также американских боеприпасов для снайперских винтовок. 24 ноября его снова остановили при попытке пересечь границу России приблизительно с 20 ящиками боеприпасов. Конощенок пытался провезти боеприпасы через границу в том числе под видом автозапчастей. Он задержан в Эстонии 6 декабря по запросу США и ожидает экстрадиции.

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