«Нафтогаз» описал сценарий падения цен на газ для украинцев

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках газа на Украину по значительно сниженным ценам. «Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой украинские потребители российского газа получают этот газ сегодня», — заявил президент.
Спустя две недели Путин сказал, что Россия готова сотрудничать с Украиной как по транзиту, так и по поставкам ей газа, причем его цена может быть снижена на 25%. Витренко, комментируя заявление российского лидера, отметил, что российский газ и так должен быть на 25% дешевле для Украины, чем европейский. «Газ из России и так должен быть на 20–25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу», — сказал топ-менеджер.
9 декабря в рамках саммита «нормандской четверки» Путин обсудил вопрос поставок газа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По их итогам глава украинского государства сказал, что стороны пришли к устной договоренности о подписании нового договора по транзиту, который истекает 31 декабря. Зеленский уточнил, что контракт, вероятнее всего, будет заключен до конца текущего года. Кроме того, президент сообщил, что во время переговоров он лично настаивал на подписании десятилетнего контракта.
Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу, который был заключен в 2009 году, истекает в конце этого года. Киев и Москва пока не договорились о дальнейшей судьбе транзита. «Газпром» предлагает продлить контракт или заключить новый сроком на один год, а одним из условий ставится взаимный отказ от претензий в Арбитраже. Украинская сторона с позицией России не согласна.