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Политика ,  
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«Нафтогаз» описал сценарий падения цен на газ для украинцев
В компании считают, что снижение цены на газ могло бы произойти, если бы Украина увеличила собственную добычу, а в следующем году приступила бы к экспорту, а не импорту
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что роста цен на газ могло бы и не быть в том случае, если бы Украина увеличила собственную добычу. Об этом он написал в Facebook.

«А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала», — сказал исполнительный директор.

По мнению топ-менеджера, Киев в 2020 году мог бы экспортировать газ, а не импортировать, что привело бы к снижению цены на внутреннем рынке для потребителей. «И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций», — считает Витренко.

Происходящее с ценами на газ показывает, что Украина расплачивается «за некомпетентность и коррупцию», подытожил он.

Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ»

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках газа на Украину по значительно сниженным ценам. «Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой украинские потребители российского газа получают этот газ сегодня», — заявил президент.

Спустя две недели Путин сказал, что Россия готова сотрудничать с Украиной как по транзиту, так и по поставкам ей газа, причем его цена может быть снижена на 25%. Витренко, комментируя заявление российского лидера, отметил, что российский газ и так должен быть на 25% дешевле для Украины, чем европейский. «Газ из России и так должен быть на 20–25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу», — сказал топ-менеджер.

Политика
Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине

9 декабря в рамках саммита «нормандской четверки» Путин обсудил вопрос поставок газа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По их итогам глава украинского государства сказал, что стороны пришли к устной договоренности о подписании нового договора по транзиту, который истекает 31 декабря. Зеленский уточнил, что контракт, вероятнее всего, будет заключен до конца текущего года. Кроме того, президент сообщил, что во время переговоров он лично настаивал на подписании десятилетнего контракта.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу, который был заключен в 2009 году, истекает в конце этого года. Киев и Москва пока не договорились о дальнейшей судьбе транзита. «Газпром» предлагает продлить контракт или заключить новый сроком на один год, а одним из условий ставится взаимный отказ от претензий в Арбитраже. Украинская сторона с позицией России не согласна.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Нафтогаз», цены на газ
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