«Нафтогаз» описал сценарий падения цен на газ для украинцев

В компании считают, что снижение цены на газ могло бы произойти, если бы Украина увеличила собственную добычу, а в следующем году приступила бы к экспорту, а не импорту

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что роста цен на газ могло бы и не быть в том случае, если бы Украина увеличила собственную добычу. Об этом он написал в Facebook.

«А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала», — сказал исполнительный директор.

По мнению топ-менеджера, Киев в 2020 году мог бы экспортировать газ, а не импортировать, что привело бы к снижению цены на внутреннем рынке для потребителей. «И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций», — считает Витренко.

Происходящее с ценами на газ показывает, что Украина расплачивается «за некомпетентность и коррупцию», подытожил он.