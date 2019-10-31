Путин сообщил о готовности значительно снизить цены на газ для Украины

Россия готова к переговорам о поставках газа на Украину по значительно сниженным ценам, заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой украинские потребители российского газа получают этот газ сегодня», — заявил Путин. «А то, что газ это российский, никаких сомнений нет, никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс», — сказал он. По словам Путина, выгоды украинской стороны «очевидны» как для жителей, так и для экономики страны.

Путин также прокомментировал прошедшие в понедельник, 28 октября, переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» при участии Еврокомиссии. По его словам, оценки некоторых чиновников ЕС расходятся с российскими. «Мы считаем, что переговоры были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров», — заявил Путин. Он отметил, что обвинения «Газпрома» в монополизации украинского рынка абсурдны, поскольку компания не занимается транзитом газа через страну — это делают внутригосударственные компании. По его словам, та же ситуация происходит и в общении с Евросоюзом. «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон», — сказал Путин.

28 октября в Брюсселе состоялись третьи за год переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» при участии Еврокомиссии о поставках российского газа в Европу через территорию Украины. По их итогам еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что «разочарован», но «не сдается», так как рассчитывает, что до конца года стороны успеют договориться.