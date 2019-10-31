Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 63,87 (+0,04) Quote, 30 окт, 14:48
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 71,01 (+0,23) Quote, 30 окт, 14:48
Один человек погиб в ДТП с первым замминистра здравоохранения Крыма Общество, 01:39 Собиравшую деньги на лечение пианистку осудили за хранение наркотиков Общество, 01:14 «Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги в матче 10 забитыми мячами Спорт, 01:09 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 01:00 Путин сообщил о готовности значительно снизить цены на газ для Украины Политика, 00:32 Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади Политика, 00:29 Познер назвал причину не обвинять Малкина в лицемерии из-за паспорта США Спорт, 00:29 Военные США показали видео штурма дома лидера ИГ Политика, 00:27 Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Технологии и медиа, 00:00 Путин обсудил с венгерским банкиром место России в списке Doing Business Экономика, 30 окт, 23:51 Семья сбитого под Кировом «пьяного» мальчика заявила об ошибке эксперта Общество, 30 окт, 23:32 В Twitter решили запретить всю политическую рекламу Технологии и медиа, 30 окт, 23:22 Назначение послом в Россию в Сенате США сравнили с высылкой в Сибирь Политика, 30 окт, 23:20 Сенатор США обвинил главу Boeing в полуправде по делу о 737 MAX Общество, 30 окт, 23:16
Политика ,  
0 
Путин сообщил о готовности значительно снизить цены на газ для Украины

Россия готова к переговорам о поставках газа на Украину по значительно сниженным ценам, заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой украинские потребители российского газа получают этот газ сегодня», — заявил Путин. «А то, что газ это российский, никаких сомнений нет, никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс», — сказал он. По словам Путина, выгоды украинской стороны «очевидны» как для жителей, так и для экономики страны.

Путин также прокомментировал прошедшие в понедельник, 28 октября, переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» при участии Еврокомиссии. По его словам, оценки некоторых чиновников ЕС расходятся с российскими. «Мы считаем, что переговоры были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров», — заявил Путин. Он отметил, что обвинения «Газпрома» в монополизации украинского рынка абсурдны, поскольку компания не занимается транзитом газа через страну — это делают внутригосударственные компании. По его словам, та же ситуация происходит и в общении с Евросоюзом. «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон», — сказал Путин.

28 октября в Брюсселе состоялись третьи за год переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» при участии Еврокомиссии о поставках российского газа в Европу через территорию Украины. По их итогам еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что «разочарован», но «не сдается», так как рассчитывает, что до конца года стороны успеют договориться.

Теги: цены на газ, Украина, Владимир Путин
Материалы по теме
Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter