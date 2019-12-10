Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине

Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе», передает корреспондент РБК.

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — сказал Путин.

Президент уточнил, что прежде всего речь идет о промышленном потребителе, так как цена газа для бытового потребителя дотируется. «Мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая», — пояснил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров с Путиным, были приняты важные шаги по вопросу продолжения транзита российского газа в Европу через Украину. «Мы затронули вопрос, и как мне кажется, мы только начали эту дискуссию <...> Думаю, что в этой области мы приняли важные шаги», — отметил украинский лидер.

По его словам, дальнейшее обсуждение, в том числе о форме поставок и цен на газ, будут осуществлять советники.