Посольство России обвинило Лондон в помехах увеличению числа дипломатов

Россия и Великобритания ведут переговоры о частичном восстановлении численности сотрудников своих дипмиссий в Москве и Лондоне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании, при этом заявив, что Лондон мешает этому обсуждению.
«Британская сторона по-прежнему тормозит в ущерб собственным интересам, восстановления полноценного функционирования загранучреждений», — сказал представитель посольства, отметив, что внешняя политика британских властей при консервативном правительстве «должна перестать быть политикой упущенных возможностей» (цитаты по «Интерфаксу»).
В октябре посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон затягивает выдачу виз сотрудникам российской дипмиссии и таким образом мешает восстановлению ее состава. По словам дипломата, из-за неконструктивных действий Великобритании российское посольство практически пустует и там всего «с десяток сотрудников».
Отношения России и Великобритании испортились после инцидента в британском Солсбери, где в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший сотрудник ГРУ (ныне — Генуправление Генштаба) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон выслал из страны более 20 российских дипломатов, аналогичное решение приняли несколько западных страны. Москва дала зеркальный ответ на эти высылки.
Власти Великобритании считают исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых называют сотрудниками ГРУ. По данным СМИ, реальные имена этих людей — Анатолий Чепига и Александр Мишкин и они действительно работают на спецслужбы. Сами Петров и Боширов это отвергали.