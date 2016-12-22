Посольство России обвинило Лондон в помехах увеличению числа дипломатов

Весной Великобритания выслала более 20 российских дипломатов в ответ на инцидент в Солсбери, Москва ответила на это зеркально. С тех пор страны ведут переговоры о возобновлении численности дипмиссий, заявили в посольстве России

Посольство России в Великобритании (Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС)

Россия и Великобритания ведут переговоры о частичном восстановлении численности сотрудников своих дипмиссий в Москве и Лондоне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании, при этом заявив, что Лондон мешает этому обсуждению.

«Британская сторона по-прежнему тормозит в ущерб собственным интересам, восстановления полноценного функционирования загранучреждений», — сказал представитель посольства, отметив, что внешняя политика британских властей при консервативном правительстве «должна перестать быть политикой упущенных возможностей» (цитаты по «Интерфаксу»).

В октябре посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон затягивает выдачу виз сотрудникам российской дипмиссии и таким образом мешает восстановлению ее состава. По словам дипломата, из-за неконструктивных действий Великобритании российское посольство практически пустует и там всего «с десяток сотрудников».

Отношения России и Великобритании испортились после инцидента в британском Солсбери, где в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший сотрудник ГРУ (ныне — Генуправление Генштаба) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон выслал из страны более 20 российских дипломатов, аналогичное решение приняли несколько западных страны. Москва дала зеркальный ответ на эти высылки.

Власти Великобритании считают исполнителям​и покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых называют сотрудниками ГРУ. По данным СМИ, реальные имена этих людей — Анатолий Чепига и Александр Мишкин и они действительно работают на спецслужбы. Сами Петров и Боширов это отвергали.