Генпрокуратура отчиталась о выполнении просьбы Путина по правозащитнику

Надзорное ведомство не увидело нарушений в аресте 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 16 суток из-за поста в Facebook. Перепроверить такое решение суда ранее поручил Владимир Путин после встречи с членами СПЧ

Лев Пономарев (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Генеральная прокуратура провела проверку дела руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, которого арестовали за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста, и пришла к выводу, что правозащитник нарушил порядок организации публичного мероприятия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте надзорного ведомства.

«Установлено, что 25 октября Лев Пономарев в социальной сети Facebook на открытой странице с количеством подписчиков 8 745 человек призвал граждан принять участие в публичном мероприятии на Лубянской площади в Москве 28 октября», — пояснили в Генпрокуратуре.

Ведомство отметило, что акция не была согласована с мэрией Москвы, которая в итоге разрешила проведение митинга в другом месте. Генпрокуратура подчеркнула, что суд, признавший Пономарева виновным в совершении административного правонарушения, принял во внимание состояние здоровья и возраст правозащитника и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток, однако после рассмотрения жалоб смягчил наказание до 16 суток лишения свободы.

В начале недели, 11 декабря, в ходе заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека журналист Николай Сванидзе обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой проверить законность ареста 77-летнего правозащитника. Президент на просьбу ответил согласием, однако подчеркнул, что невозможно ставить под сомнение решение суда. Он заключил, что попросил генпрокурора Юрия Чайку внимательнее рассмотреть ситуацию с арестом Пономарева.

Суд заключил, что осенний призыв Пономарева к митингу в Facebook является повторным нарушением. 31 июля этого года правозащитник уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил проведения публичных акций.

На решение о смягчении приговора во многом повлияла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ее обращение было зачитано в начале заседания суда. Омбудсмен попросила суд принять во внимание тот факт, что Лев Пономарев является активным членом экспертного совета при уполномоченном, имеет богатый опыт работы с различными нарушениями прав граждан и его помощь чрезвычайно востребована, в том числе при работе с обращениями к омбудсмену.