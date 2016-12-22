К Пономареву перевели некурящих сокамерников

В камеру к правозащитнику Льву Пономареву перевели семерых некурящих правонарушителей, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«Руководство спецприемника № 1 ГУ МВД России по Москве перевело к Пономареву некурящих граждан, таким образом проблему удалось решить», — рассказал Мельников. По его словам, это произошло в том числе благодаря «оперативному реагированию» уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Ранее Мельников сообщил, что 77-летний Пономарев содержится в камере с семью курящими сокамерниками. Ему тяжело дышать, а вытяжка не работает, указывали в ОНК. Сотрудники спецприемника также не приняли во внимание рекомендации о ежедневном обходе врача.

Пономарева арестовали 5 декабря. Поводом послужил его призыв в Facebook принять участие в акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», которая прошла в Москве 28 октября. 7 октября Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника с 25 до 16 суток. В СПЧ назвали ситуацию с Пономаревым необъяснимой и позорной.