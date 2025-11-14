Гозмана заочно приговорили к десяти годам колонии
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана (признан Минюстом иноагентом) к 10 годам колонии по делу об оправдании терроризма, сообщает «РИА Новости». В прошлом году он уже получил 8,5 лет по делу о распространении фейков.
Также он будет лишен права администрирования сайтов в сети Интернет сроком на 5 лет. Поводом для возбуждения дела стало его интервью зарубежному изданию. При этом прокурор запрашивала для политика 11 лет колонии общего режима с учетом уже имеющегося у него приговора.
В сентябре суд в Москве заочно арестовал Гозмана на два месяца по статье об оправдании терроризма — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России.
Леонид Гозман — бывший лидер партии «Союз правых сил». В начале 1990-х был советником автора экономических реформ в России, бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем в администрации президента, а позже и в правительстве работал в аналогичной должности у Анатолия Чубайса.
В мае 2022 года его объявили иноагентом. Сам политик заявил РБК, что относится к этому как «к дикой глупости». Он отметил, что никогда не получал денег за рубежом. В сентябре того же года адвокат политика сообщил, что тот улетел в Израиль.
Гозман также сообщал, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (он получил паспорт Израиля в 2018-м), а в августе 2022 года Гозмана арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии.
