Леонида Гозмана заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках

Оппозиционного политика заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках об армии. В 2022 году его уже арестовывали по обвинению в отождествлении СССР и нацистской Германии. После этого он улетел в Израиль

Леонид Гозман (Фото: Артем Макаров для РБК)

Суд заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан иноагентом) по статье о распространении фейков об армии, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Гозмана признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы

Помимо заочного ареста, суд на четыре года запретил Гозману заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».