Леонида Гозмана заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках
Суд заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан иноагентом) по статье о распространении фейков об армии, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
Гозмана признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы
Помимо заочного ареста, суд на четыре года запретил Гозману заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».
Леонид Гозман — оппозиционный политик, бывший сопредседатель Союза правых сил. Дело о фейках про армию против него возбудили в конце декабря 2023 года.
В июле 2022 года политик рассказывал РБК, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть паспорт Израиля). В августе того же года Гозмана арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Поводом для этого стали его посты в соцсетях. В сентябре 2022-го адвокат политика сообщал, что тот улетел в Израиль.