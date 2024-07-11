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Леонида Гозмана заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках

Суд заочно приговорил Леонида Гозмана к 8,5 годам колонии по делу о фейках
Оппозиционного политика заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках об армии. В 2022 году его уже арестовывали по обвинению в отождествлении СССР и нацистской Германии. После этого он улетел в Израиль
Леонид Гозман
Леонид Гозман (Фото: Артем Макаров для РБК)

Суд заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан иноагентом) по статье о распространении фейков об армии, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Гозмана признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы

Помимо заочного ареста, суд на четыре года запретил Гозману заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

Леонид Гозман — оппозиционный политик, бывший сопредседатель Союза правых сил. Дело о фейках про армию против него возбудили в конце декабря 2023 года.

В июле 2022 года политик рассказывал РБК, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть паспорт Израиля). В августе того же года Гозмана арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Поводом для этого стали его посты в соцсетях. В сентябре 2022-го адвокат политика сообщал, что тот улетел в Израиль.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Леонид Гозман фейк армия России приговор суд
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