Прокуратура направила в суд дело против Гозмана об оправдании терроризма

Леонид Гозман (Фото: Артем Макаров для РБК)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сопредседателя Союза правых сил (СПС) 75-летнего Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что политик, находящийся в розыске, обвиняется заочно и в момент инкриминируемого ему преступления находился за пределами страны.

«Осознавая, что прямая трансляция ведется на одном из видеохостингов и доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также пропаганды терроризма», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы уголовного дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения в общем порядке в отсутствие подсудимого, добавили в ведомстве.

19 сентября 2025 года Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Гозмана по статье об оправдании терроризма. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

В июле прошлого года тот же суд заочно осудил политика за распространение фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса) на 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В мае 2022 года Минюст объявил Гозмана иноагентом. Спустя месяц политик сообщил об уголовном деле против него из-за неуведомления о двойном гражданстве (с 2018 года он владеет израильским паспортом).

В августе того же года экс-сопредседателя СПС арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Осенью 2022-го Гозман покинул страну.