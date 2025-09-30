 Перейти к основному контенту
Прокуратура направила в суд дело против Гозмана об оправдании терроризма

Леонид&nbsp;Гозман
Леонид Гозман (Фото: Артем Макаров для РБК)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего сопредседателя Союза правых сил (СПС) 75-летнего Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что политик, находящийся в розыске, обвиняется заочно и в момент инкриминируемого ему преступления находился за пределами страны.

«Осознавая, что прямая трансляция ведется на одном из видеохостингов и доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также пропаганды терроризма», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы уголовного дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения в общем порядке в отсутствие подсудимого, добавили в ведомстве.

Суд в Москве оштрафовал Гозмана, Варламова и Максима Покровского
Политика
Леонид Гозман

19 сентября 2025 года Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Гозмана по статье об оправдании терроризма. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

В июле прошлого года тот же суд заочно осудил политика за распространение фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса) на 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В мае 2022 года Минюст объявил Гозмана иноагентом. Спустя месяц политик сообщил об уголовном деле против него из-за неуведомления о двойном гражданстве (с 2018 года он владеет израильским паспортом).

В августе того же года экс-сопредседателя СПС арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Осенью 2022-го Гозман покинул страну.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Леонид Гозман оправдание терроризма прокуратура Москвы СПС уголовное дело
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
