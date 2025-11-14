Прокурор запросил для Гозмана 11 лет заключения

Леонид Гозман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Прокуратура запросила 11 лет заключения заочно для обвиняемого в оправдании терроризма оппозиционера Леонида Гозмана (признан иноагентом в России) с учетом его первого срока, передает «РИА Новости».

«Прошу окончательно назначить Гозману наказание в виде 11 лет лишения свободы», — сказал гособвинитель.

В сентябре суд в Москве заочно арестовал Гозмана на два месяца по статье об оправдании терроризма — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России. Кроме того, в июле 2024 года суд заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по статье о распространении фейков об армии — п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК.

Леонид Гозман — бывший сопредседатель Союза правых сил. В мае 2022 года его объявили иноагентом, в сентябре того же года адвокат политика сообщил, что тот улетел в Израиль.

Гозман также сообщал, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (второе — Израиля), а в августе 2022 года Гозмана арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии.