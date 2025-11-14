 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters сообщил о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска

Reuters: порт Новороссийск приостановил экспорт нефти после атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Из порта Новороссийска приостановлен экспорт нефти после атаки ВСУ, пишет Reuters. Обломки БПЛА упали на нефтекомплекс «Шесхарис» и причал «Черномортранснефти». В Минэнерго Казахстана заявили, что все работает штатно
Фото: Наталья Чумакова / Reuters
Фото: Наталья Чумакова / Reuters

Из черноморского порта Новороссийска приостановлен экспорт нефти после атаки беспилотников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Поставки сырой нефти в сторону порта также приостановлены.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск повреждения получило одно из гражданских судов в порту города. Пострадали трое членов экипажа. Обломки дрона также повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», а также контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП).

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Кпоме того, произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис». Никто не пострадал. В ликвидации последствий задействованы 172 спасателя и 51 единица техники.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.

Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общая емкость 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (общая емкость 184 тыс. куб. м).

Комплекс «Шесхарис» используется для экспорта, в частности, казахстанской нефти. При этом в Минэнерго Кахахстана уточнили, что после ночной атаки на порт Новороссийска страна продолжает отгрузку нефти через него в штатном режиме и без ограничений. Нефть идет в новороссийский порт по двум направлениям: нефтепроводу Атырау — Самара — Новороссийск и нефтепроводу Махачкала — Новороссийск.

По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили 66 беспилотников над территорией Краснодарского края, где находится Новороссийск, и еще 59 — над акваторией Черного моря. Всего над регионами России ликвидировано 216 дронов.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
При участии
Татьяна Киселева
Новороссийск атаки порты экспорт нефть Россия

