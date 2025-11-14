Казахстан заявил о штатной отгрузке нефти через Новороссийск после атаки дронов

Казахстан заявил о штатной отгрузке нефти через Новороссийск после атаки

Нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», через которую экспортируется казахстанская нефть, повреждена в результате атаки дронов на Новороссийск. В Минэнерго Казахстана отметили, что отгрузка нефти через порт идет штатно

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Казахстан после ночной атаки дронов на порт Новороссийска продолжает отгрузку нефти через него в штатном режиме и без ограничений. Об этом сообщило Минэнерго страны, передает Tengrinews.

В ведомстве заявили, что по состоянию на текущий час прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау — Самара и Актау — Махачкала осуществляются в штатном режиме и без ограничений.

«Ведомство находится на связи с компанией «Транснефть» для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле», — сообщила официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

Казахстан экспортирует свою нефть через нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Нефть идет в новороссийский порт по двум направлениям: нефтепроводу Атырау — Самара — Новороссийск и нефтепроводу Махачкала — Новороссийск.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края. Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общая емкость 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (общая емкость 184 тыс. куб. м).

В ночь на 14 ноября Новороссийск подвергся атаке дронов, нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» была повреждена, сообщал оперштаб Краснодарского края. Также повреждения получили береговые сооружения и многоквартирные дома в городе (там упали обломки беспилотников). Кроме того, обломки летательного аппарата повредили одно из гражданских судов в порту, несколько человек пострадали.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил утром 14 ноября, что обломки дрона повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП) и нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

НУТЭП — контейнерный терминал, осуществляющий перевалку контейнерных, генеральных и грузов ро-ро в порту Новороссийска. Построен в 2002–2004 годах, входит в структуру стивидорного холдинга «ДелоПортс».

Кроме терминала НУТЭП в Новороссийске также находятся зерновой терминал КСК с пропускной способностью 10,5 млн т в год и морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который также ведется отгрузка казахстанской нефти.

КТК — международный нефтетранспортный проект с участием российских, казахстанских, американских и британских компаний. Он создан для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода. В этот нефтепровод поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских компаний. Нефть транспортируется до морского терминала в поселке Южная Озереевка (входит в состав Новороссийска), где ее загружают на танкеры для отправки на мировые рынки.

Всего, по данным Минобороны, над Краснодарским краем было сбито 66 дронов, еще 59 уничтожили над Черным морем.

Новороссийск был атакован на следующий день после отъезда из России президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он посещал Москву и лично встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Токаев в письме российскому президенту по итогам поездки заявил о ее полном успехе, а также о способствовавшей ему «атмосфере теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания». Главы государств подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Связанная с Казахстаном нефтяная инфраструктура уже подвергалась украинским атакам. В феврале и марте украинские дроны атаковали станцию «Кропоткинская» КТК. В результате объемы транспортировки казахстанской нефти были ограничены.

В МИД Казахстана после этого заявили, что власти «довели свою озабоченность до Украины» в связи с атакой на КТК.

В конце августа украинские беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга. Через него, как отмечает Tengrinews, идут поставки в том числе казахстанской нефти.