 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Казахстан заявил о штатной отгрузке нефти через Новороссийск после атаки

Казахстан заявил о штатной отгрузке нефти через Новороссийск после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», через которую экспортируется казахстанская нефть, повреждена в результате атаки дронов на Новороссийск. В Минэнерго Казахстана отметили, что отгрузка нефти через порт идет штатно
BRENT BRENT $63,75 -0,39%
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Казахстан после ночной атаки дронов на порт Новороссийска продолжает отгрузку нефти через него в штатном режиме и без ограничений. Об этом сообщило Минэнерго страны, передает Tengrinews.

В ведомстве заявили, что по состоянию на текущий час прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау — Самара и Актау — Махачкала осуществляются в штатном режиме и без ограничений.

«Ведомство находится на связи с компанией «Транснефть» для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле», — сообщила официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Казахстан экспортирует свою нефть через нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Нефть идет в новороссийский порт по двум направлениям: нефтепроводу Атырау — Самара — Новороссийск и нефтепроводу Махачкала — Новороссийск.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.

Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общая емкость 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (общая емкость 184 тыс. куб. м).

В ночь на 14 ноября Новороссийск подвергся атаке дронов, нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» была повреждена, сообщал оперштаб Краснодарского края. Также повреждения получили береговые сооружения и многоквартирные дома в городе (там упали обломки беспилотников). Кроме того, обломки летательного аппарата повредили одно из гражданских судов в порту, несколько человек пострадали.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил утром 14 ноября, что обломки дрона повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП) и нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

НУТЭП — контейнерный терминал, осуществляющий перевалку контейнерных, генеральных и грузов ро-ро в порту Новороссийска. Построен в 2002–2004 годах, входит в структуру стивидорного холдинга «ДелоПортс».

Кроме терминала НУТЭП в Новороссийске также находятся зерновой терминал КСК с пропускной способностью 10,5 млн т в год и морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который также ведется отгрузка казахстанской нефти.

КТК — международный нефтетранспортный проект с участием российских, казахстанских, американских и британских компаний. Он создан для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода. В этот нефтепровод поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских компаний. Нефть транспортируется до морского терминала в поселке Южная Озереевка (входит в состав Новороссийска), где ее загружают на танкеры для отправки на мировые рынки.

Всего, по данным Минобороны, над Краснодарским краем было сбито 66 дронов, еще 59 уничтожили над Черным морем.

Новороссийск был атакован на следующий день после отъезда из России президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он посещал Москву и лично встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Токаев в письме российскому президенту по итогам поездки заявил о ее полном успехе, а также о способствовавшей ему «атмосфере теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания». Главы государств подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Связанная с Казахстаном нефтяная инфраструктура уже подвергалась украинским атакам. В феврале и марте украинские дроны атаковали станцию «Кропоткинская» КТК. В результате объемы транспортировки казахстанской нефти были ограничены.

В МИД Казахстана после этого заявили, что власти «довели свою озабоченность до Украины» в связи с атакой на КТК.

В конце августа украинские беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга. Через него, как отмечает Tengrinews, идут поставки в том числе казахстанской нефти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Казахстан нефть Новороссийск беспилотники нефтебаза КТК Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Украина
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск
Политика
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Политика
При атаке дронов на Новороссийск пострадал один человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Названы миллионники — лидеры по росту цен на жилье в октябре Недвижимость, 11:30
Новый Porsche Cayenne готов к премьере. Особенности премиум-кроссовера Авто, 11:26
Скоростной каркас: как в России строятся новые автомагистрали Национальные проекты, 11:26
Союз оценил потери россиян из-за шринкфляции и уловок в 1 трлн руб. Экономика, 11:25
Менеджмент Совкомбанка предложил не платить вторые дивиденды за 2024 год Инвестиции, 11:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Самарский суд заочно приговорил Ладу-Русь к восьми годам колонии Общество, 11:22
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:21
Солнце вместо будильника и отказ от томатов: как живет CEO Bumble Образование, 11:20
Адвокат ответил на данные, что генерал Попов получил Lexus от бизнесмена Общество, 11:18
Курс биткоина упал до минимума за 5 месяцев. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:18
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:14