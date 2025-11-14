Владимир Путин может быть хладнокровным реалистом, готовым заключать сделки, когда это необходимо, но также может быть идейным, убежденным человеком, считает Мур

Владимир Путин (Фото: Руслан Яроцкий / URA.ru / Global Look Press)

У президента России Владимира Путина есть два разных воплощения личности — хладнокровная и идейная. Об этом заявил бывший глава британской разведслужбы MI6 Ричард Мур (2020–2025) газете Financial Times (FT).

«Первого Путина» Мур описал как хладнокровного реалиста, который заключает сделки, когда это необходимо. В этом контексте бывший глава МI6 упоминает позицию России по отношению к событиям в Сирии и свержению бывшего президента страны Башара Асада, а также сохранению там российских баз.

«Другой Путин» — идейный, утверждает Мур, заявляя, что, противостоять «идейному» Путину на Украине «можно только через давление». «Это очень, очень перспективное состязание. Особенно важно не вырвать поражение из пасти победы», — добавил он.

Идиома snatch defeat from the jaws of victory («вырвать поражение из пасти победы») означает проиграть в соревновании или ситуации, в которых, скорее всего, вы могли бы выиграть. Она описывает неудачу, которая случается из-за ошибок, неверного решения или стечения обстоятельств.

Мур занимал пост главы MI6 до конца сентября.

Путин в 2023 году говорил, что к существованию Украины нужно относиться с уважением. «Но только почему они должны за наш счет жить? И на наших исторических территориях?» — отмечал президент.

По словам Путина, если люди хотят там жить, они должны повлиять на «свое политическое руководство, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал», поскольку проблема «именно в этом».

Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании «реалий, которые сложились на земле», подчеркивал глава государства. Украина не должна быть инструментом внешних сил и «заслуживает лучшей участи», говорил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сразу после свержения Асада в декабре 2024-го в ответ на вопрос, видит ли Москва риски потери влияния на Ближнем Востоке, сказал, что предугадать развитие событий в Сирии пока трудно. Москва продолжает переговоры с Дамаском о будущем российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Новые сирийские власти подчеркивали, что заинтересованы в поддержке России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. «В некоторых вопросах и у нас есть стратегические интересы с ними», — говорил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.