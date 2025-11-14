 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Экс-глава MI6 описал свое представление о «двух разных Путиных»

Бывший глава MI6 Мур: есть «два разных Путина» — идейный и хладнокровный
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Владимир Путин может быть хладнокровным реалистом, готовым заключать сделки, когда это необходимо, но также может быть идейным, убежденным человеком, считает Мур
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Руслан Яроцкий / URA.ru / Global Look Press)

У президента России Владимира Путина есть два разных воплощения личности — хладнокровная и идейная. Об этом заявил бывший глава британской разведслужбы MI6 Ричард Мур (2020–2025) газете Financial Times (FT).

«Первого Путина» Мур описал как хладнокровного реалиста, который заключает сделки, когда это необходимо. В этом контексте бывший глава МI6 упоминает позицию России по отношению к событиям в Сирии и свержению бывшего президента страны Башара Асада, а также сохранению там российских баз.

«Другой Путин» — идейный, утверждает Мур, заявляя, что, противостоять «идейному» Путину на Украине «можно только через давление». «Это очень, очень перспективное состязание. Особенно важно не вырвать поражение из пасти победы», — добавил он.

Guardian сообщила о готовности британской армии к операциям на Украине
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Идиома snatch defeat from the jaws of victory («вырвать поражение из пасти победы») означает проиграть в соревновании или ситуации, в которых, скорее всего, вы могли бы выиграть. Она описывает неудачу, которая случается из-за ошибок, неверного решения или стечения обстоятельств.

Мур занимал пост главы MI6 до конца сентября.

Путин в 2023 году говорил, что к существованию Украины нужно относиться с уважением. «Но только почему они должны за наш счет жить? И на наших исторических территориях?» — отмечал президент.

По словам Путина, если люди хотят там жить, они должны повлиять на «свое политическое руководство, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал», поскольку проблема «именно в этом».

Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании «реалий, которые сложились на земле», подчеркивал глава государства. Украина не должна быть инструментом внешних сил и «заслуживает лучшей участи», говорил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сразу после свержения Асада в декабре 2024-го в ответ на вопрос, видит ли Москва риски потери влияния на Ближнем Востоке, сказал, что предугадать развитие событий в Сирии пока трудно. Москва продолжает переговоры с Дамаском о будущем российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Новые сирийские власти подчеркивали, что заинтересованы в поддержке России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. «В некоторых вопросах и у нас есть стратегические интересы с ними», — говорил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

