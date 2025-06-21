Путин заявил, что Украина «заслуживает лучшей участи»

Владимир Путин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Украина не должна быть инструментом в руках внешних сил и «заслуживает лучшей участи», заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России», — заявил Путин.

По мнению российского президента, третьи стороны не стремятся к завершению боевых действий на Украине, а используют Киев «для достижения злонамеренных целей».

«Надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих лиц», — подчеркнул Путин.

Большинство украинских граждан заинтересованы в дружеских отношениях с Россией, уверен президент. «Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», — сказал президент России (цитата по «РИА Новости»).

Президент отметил необходимость достичь полного урегулирования конфликта на Украине. По словам Путина, для этого следует обеспечить нейтральный статус Киева и пресечь шаги по присоединению Украины к иностранным союзам, в том числе военным объединениям.

Путин отметил, что Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых эти территории вошли в состав России. По его словам, игнорирование этих результатов «означает, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта».

На пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на «признании реалий, которые сложились на земле». По словам президента, «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».