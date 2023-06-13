Путин заявил, что нужно с уважением относиться к существованию Украины

Люди, живущие на «исторических территориях» России, не должны жить там за ее счет, заявил Путин. Если они хотят независимое государство, то должны повлиять на руководство, чтобы России с этих территорий не угрожали, подчеркнул он

Киев, Украина (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

К существованию Украины нужно относиться с уважением, однако она не должна существовать за счет России, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Какая бы ни была, она [Украина] есть, надо относиться к этому с уважением. Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения», — сказал он.

И если какая-то часть людей, которые проживают на этих территориях, «считают, что они должны жить в отдельном, независимом государстве, надо относиться к этому с уважением», продолжил Путин.

«Но только почему они должны за наш счет жить? И на наших исторических территориях?» — отметил президент. Если эти люди хотят там жить, тогда пусть повлияют на «свое политическое руководство, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал», поскольку проблема «именно в этом», заявил он.

На встрече с военкорами Путин также допустил, что, если обстрелы российских территорий продолжатся, Россия рассмотрит создание на Украине «санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию». По его словам, можно было бы и повысить эффективность контрбатарейной борьбы, однако это не означает, что в таком случае «прилетов не будет на нашу территорию».

Что касается возможности создания «санитарной зоны», то власти будут смотреть, «как будет ситуация развиваться», отметил президент. Он также обратил внимание на проблему, связанную с нападениями диверсантов на приграничные районы. По словам президента, это попытки отвлечь внимание российских военных и силовиков с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими. «Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить границу», — сказал Путин.