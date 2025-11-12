Аш-Шараа рассказал, почему Сирия заинтересована в поддержке России

Ахмед аш-Шараа (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Россия нужна Сирии из-за статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, поэтому сирийская сторона заинтересована в российской поддержке, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью The Washington Post.

«Нам нужно, чтобы ее голос был на нашей стороне в некоторых вопросах, и у нас есть стратегические интересы с ними. Мы не хотим подталкивать Россию к альтернативным или иным вариантам решения сирийского вопроса», — ответил сирийский лидер на вопрос журналиста, требовала ли Сирия вернуть Башара Асада из России.

Аш-Шараа добавил, что вопрос об Асаде вызывает «беспокойство» у России, отметив, что двусторонние отношения еще только формируются. При этом он также подчеркнул, что сирийцы сохраняют за собой право требовать привлечения бывшего лидера к ответственности.

Сирийский лидер прибыл в США с официальным визитом 9 ноября и на следующий день встретился с президентом страны Дональдом Трампом. На фоне официального визита Вашингтон частично снял санкции с Сирии. В частности, Госдеп исключил из списка террористов главу государства. На прошлой неделе Совбез ООН снял санкции с Сирии. Аш-Шараа заявил, что его страна теперь союзник США.

15 октября состоялся первый визит нового сирийского лидера в Москву, где он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более двух часов. Сам аш-Шараа заявил о перезапуске отношений с Россией. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать, обсуждали ли лидеры будущее Асада. По данным Reuters, новые сирийские власти дважды запрашивали у Москвы о выдаче бывшего президента, который в прошлом году покинул пост и переехал в Россию, где получил убежище.

Аш-Шараа стал временным президентом Сирии после свержения режима Асада в конце 2024-го. В республике бывший лидер заочно арестован по делу о подавлении протестов в 2011 году.