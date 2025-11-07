Guardian сообщила о готовности британской армии к операциям на Украине

Армия Великобритании готова к участию в миротворческих операциях на Украине после окончания военного конфликта с Россией «или в других местах совместно с союзниками» и будет использовать весь спектр военных возможностей, сообщает Guardian со ссылкой на источники.

Возможность отправки войск на Украину для участия в миротворческой миссии обсуждается в рамках «Коалиции желающих», объединения более чем из 30 стран. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания. Создание коалиции провозгласил британский премьер-министр Кир Стармер в начале марта 2025 года.

В начале сентября издание Kurir сообщило, что встреча участников инициативы показала отсутствие компромисса по вопросу отправки войск в рамках гарантий безопасности Украине. Президент страны Владимир Зеленский тогда же заявил, что «коалиция желающих» кажется на сегодняшний день «теоретической».

Накануне министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что страны — члены «коалиции желающих» продолжают работу по обеспечению безопасности Украины на случай перемирия. Он также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп способен убедить российского президента Владимира Путина начать мирные переговоры.

МИД России называл планы Запада отправить миротворцев на Украину «фантазиями» и отмечал, что для Москвы неприемлемо появление там войск НАТО даже под чужим флагом.