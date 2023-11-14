В Турции прокуратура дала ход запросу на уголовное дело против Нетаньяху

Минюст Турции получил заявления с просьбой завести и передать в суд в Гааге уголовное дело против премьера Израиля. Его обвиняют в гибели мирных жителей. Ни Турция, ни Израиль не являются участниками международного уголовного суда

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Главная прокуратура Стамбула рассмотрела ходатайство о возбуждении уголовного дела против израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде и передала его в Минюст, пишет госагентство Anadolu.

Ходатайство подали бывший депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Метин Кюлюнк с адвокатами Мюкахит Биринчи и Бураком Бекироглу. Они обвинили израильского премьера в геноциде и гибели мирных жителей, среди которых женщины и младенцы. «Нетаньяху при совершении преступлений без колебаний применяет оружие, запрещенное в соответствии с международными нормами. Совершенные преступления неоспоримы, они тверды, как крупинки каждой капли, текущей ручьем слез каждого человека, обладающего совестью, с чем человечество не должно смириться», — сказано в их обращении.

Ходатайство было направлено ведомством в Главное управление внешних связей и Евросоюза Минюста в соответствии с законодательством. Помимо депутатского запроса, с первых дней войны прокуратура получила большое число ходатайств о заведении уголовных дел против Нетаняьху и других израильских чиновников от турецких граждан, которые также поступили в Минюст, пишет агентство.

Суд в Гааге обладает юрисдикцией для расследования потенциальных военных преступлений, совершенных палестинцами в Израиле или израильтянами в секторе Газа, говорил главный прокурор МУС Карим Хан в октябре. «Не обязательно быть прокурором МУС. Сердце любого человека должно замереть, застыть и разбиться при виде фотографий, которые появляются в Израиле и Палестине в последние несколько дней», — сказал он и назвал поступающие из зоны боев изображения «душераздирающими». Израиль не является членом МУС. В 2021-м он уже подчеркивал, что суд в Гааге не имеет полномочий для расследования происходящего в Газе. Турция, несмотря на подачу иска, также не ратифицировала Римский статут, необходимый для полноценного участия в работе суда. Война между Израилем и палестинской группировкой продолжается с 7 октября. Она началась с нападения боевиков на кибуцы на юге Израиля, в результате чего погибли около 1,2 тыс. человек, еще 239 были захвачены в заложники. Израиль в ответ объявил, что добьется полного уничтожения группировки. По данным Минздрава сектора Газа (контролируется ХАМАСом), к 14 ноября погибли 11,3 тыс. палестинцев, среди которых 4,6 тыс. — дети. Ведомство включает в статистику как мирных жителей, так и боевиков. Израиль и власти США выражали сомнение в достоверности сведений Минздрава Газы о погибших в войне.

Израильская сторона отвергает обвинения в нарушении правил ведения войны. Посол в России Берн Цви связал пропалестинские демонстрации с проявлением нового вида антисемитизма и подчеркнул, что Израиль намерен и дальше защищаться от нападений. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?», — задался вопросом дипломат.

Нетаньяху подчеркивал, что не поддастся на внешнее давление из-за «ложных обвинений». «Даже если международный кредит закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили — уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников», — отмечал он.

США настаивают на необходимости сокращения жертв среди гражданских в секторе Газа. Вашингтон просит Тель-Авив собирать больше информации о целях и использовать более слабые авиабомбы, подходящие для применения в городской застройке. В октябре в Израиль были направлены американские военные советники, имеющие опыт планирования городских операций.