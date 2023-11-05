США назвали Израилю шаги по минимизации жертв среди гражданских

США попросили Израиль аккуратнее действовать в Газе, использовать при ударах по городской застройке бомбы меньшего размера, а не те, что приспособлены для военных укреплений. Власти опасаются, что жертвы добавят ХАМАСу сторонников

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США провели несколько разговоров с властями Израиля, чтобы убедить в более взвешенном подходе к боевым действиям в секторе Газа для сокращения числа жертв среди мирного населения, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Американская сторона посоветовала улучшить методы нанесения ударов по лидерам палестинской группировки ХАМАС, собирать больше разведывательных данных о командно-контрольных сетях боевиков, применять бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей и задействовать свои наземные силы для разграничения центров скопления гражданских от мест сосредоточения боевиков.

В первые две недели войны около 90% сброшенных Израилем бомб на сектор Газа представляли собой снаряды спутникового наведения весом 450-900 кг, оставшаяся часть — 110-килограммовые бомбы малого диаметра, рассказал изданию высокопоставленный чиновник из США. По сведениям экспертов и исходя из анализа спутниковых снимков, писала NYT, израильская армия применила не меньше двух 900-килограммовых бомб при авиаударе по густонаселенному району Джабалия.

В Пентагоне уверены, что бомбы меньшего размера гораздо лучше подходят для использования в густонаселенной городской среде Газы, однако Израиль в последние годы накопил запасы более крупных снарядов, предназначенных прежде всего для ударов по укрепленным позициям группировки «Хезболла» в Ливане. По сведениям газеты, США сейчас работают над отправкой Израилю бомб меньшего размера, которые, как надеются в Вашингтоне, ЦАХАЛ будет использовать для снижения рисков в отношении мирных жителей.

Кроме того, США нарастили объемы разведывательной информации, которая собирается в секторе Газа. В частности, над анклавом летают американские дроны для обнаружения заложников, над наблюдением за этим регионом сосредоточились военные спутники. Два дислоцированных в Средиземном море авианосца используются для электронного перехвата и других способов дополнительного сбора данных разведки. Несмотря на увеличение собираемой американской стороной информации, источники NYT подчеркивают, что не помогают Израилю выбирать цели для ударов.

Власти США считают, что со снижением избирательности в израильских действиях и увеличением погибших среди палестинцев на Израиль будет оказываться все большее давление с целью прекратить войну. По мнению собеседников издания, более тщательный подход к выборам целей позволит операции продлиться дольше и нанести более значительный урон военному крылу ХАМАС.

Опасения по поводу последствий неизбирательных ударов по Газе высказывали некоторые конгрессмены-демократы и эксперты по терроризму, пишет NYT. По их суждению, чем больше жертв среди мирных жителей, тем сильнее будет недовольство, накапливающееся среди палестинцев — это негодование ХАМАС сможет использовать в дальнейшем в качестве источника поддержки. Самой большой ошибкой США в этой войне может стать попытка найти «военные решения фундаментально политических проблем», говорил, в частности, конгрессмен Сет Моултон.

Госсекретарь Энтони Блинкен, судя по всему, признает опасность такого развития событий, отмечает издание. На пресс-конференции в Тель-Авиве он указал: несмотря на необходимость «физической» победы над группировкой, необходимо добиться, чтобы движение не приобрело в результате еще больше сторонников. По его мнению, этого можно достичь, борясь «за лучшее будущее, за лучшее видение» для палестинского народа.

«Потому что в отсутствие этого, даже после ХАМАС, те, кто поет песню сирен нигилизма, найдут открытые уши», — резюмировал тогда Блинкен.

Власти Израиля подчеркивают, что соблюдают международное право. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — говорил президент Ицхак Герцог.