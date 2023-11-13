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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол Израиля заявил о появлении нового вида антисемитизма

Посол Израиля назвал пропалестинские демонстрации направленными против евреев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Пропалестинские акции направлены не на поддержку мусульман, а против евреев, убежден посол Александр Бен Цви. Лозунг «От реки до моря», который используют на демонстрациях, призывает к уничтожению Израиля, заявил он
Фото: TT News Agency / Pontus Lundahl / Reuters
Фото: TT News Agency / Pontus Lundahl / Reuters

Пропалестинские демонстрации, которые проходят по всему миру после начала нового обострения на Ближнем Востоке, — это проявление антисемитизма, такие демонстрации направлены не против политики Израиля, а против евреев, заявил журналистам посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает корреспондент РБК.

«Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это — новый вид антисемитизма», — убежден дипломат.

«Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» — задался вопросом Бен Цви. «Это уже не против политики государства Израиль. Против политики государства Израиль у нас внутри Израиля, слава богу, [проходят] демонстрации», — сказал посол.

По всему миру прошли акции в поддержку Палестины. Фоторепортаж
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Бен Цви напомнил о словах From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»), которые стали одним из главных лозунгов на акциях в поддержку Палестины. «А где Израиль? Если между рекой и морем будет свободная Палестина, то где Израиль находится? В море? Это уже говорит об уничтожении государства Израиль», — уверен он.

«Я должен сказать прямо: это не 1940-е годы. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться и это будет стоить врагу большую цену», — пообещал Бен Цви.

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Под словами «От реки до моря...» в лозунге подразумевается территория между рекой Иордан и Средиземным морем, которая охватывает Израиль, Западный берег и сектор Газа. Его скандировали участники демонстраций в разных городах мира, в том числе Лондоне, Риме и Вашингтоне, отмечает AP. Многие палестинские активисты заявляют, что это призыв к миру и равенству, а Израиль и еврейские организации расценивают его как призыв уничтожить страну. Фраза отражена в уставе ХАМАС: в хартии группировки от 2017 года говорится, что она «отвергает любую альтернативу полному и окончательному освобождению Палестины, от реки до моря». В 2012 году Халед Машаль, тогда возглавлявший движение, заявил: «Палестина принадлежит нам от реки до моря и с юга на север».

В начале ноября американская конгрессвумен-демократ от штата Мичиган Рашида Тлаиб поделилась этим лозунгом в соцсетях, за что ее осудили другие законодатели. Фразу «От реки до моря...» запретила прокуратура Баварии, пригрозив, что за ее использование может грозить уголовное наказание. На лозунг обращала внимание глава МВД Великобритании Суэлла Браверман, заявив, что многие толкуют его как призыв к уничтожению еврейского государства (Браверман 13 ноября отправили в отставку после скандала, вызванного критикой в адрес полиции Лондона на фоне массовых акций в столице).

Демонстрации в поддержку как Израиля, так и Палестины продолжаются с 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль. На этом фоне Еврокомиссия отметила всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе. Антисемитские акции в конце октября прошли и на российском Северном Кавказе (поджог строящегося еврейского центра в Нальчике, требования толпы в Хасавюрте выселить из гостиницы граждан Израиля, несанкционированный митинг в Черкесске). Самым громким ЧП стали беспорядки в аэропорту Махачкалы, куда 29 октября прилетел рейс из Тель-Авива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал их с вмешательством из-за рубежа, Бен Цви назвал их подстрекательством. По словам дипломата, беспорядки были направлены как против евреев, так и против государства.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль посол протесты антисемитизм Палестина
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