 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Милова потребовали приговорить к 9 годам заочно по делу о фейках

Владимира Милова потребовали приговорить к 9 годам заочно по делу о фейках
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Милов уехал из России весной 2021 года, а в прошлом году Минюст признал его иноагентом. Он считает себя невиновным, а запрошенное наказание — необоснованным
Владимир Милов
Владимир Милов (Фото: team_milov / Telegram)

Прокурор потребовал заочно приговорить соратника оппозиционера Алексея Навального, бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (признан иноагентом) к девяти годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде.

Адвокат Елена Зарецкая сообщила, что Милов считает себя невиновным, а запрошенное наказание — необоснованным.

Приговор должны огласить 16 ноября.

Уголовное дело по п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил), по которой грозит до десяти лет тюрьмы, завели в июле. Поводом стал стрим с участием Милова, в котором он говорил о военной операции на Украине. Тогда же Басманный суд заочно арестовал его.

Милов занимал пост замминистра энергетики с мая по октябрь 2002 года, был председателем партии «Демократический выбор». Он уехал из России весной 2021 года после митингов в поддержку Навального, которые были не согласованы с властями.

Главу фонда «Свободная Бурятия» заочно приговорили к семи годам
Политика
Александра&nbsp;Гармажапова

В мае 2022 года Минюст внес Милова в реестр иноагентов, а в июне МВД объявило его в розыск (тогда не уточнялось, о какой статье шла речь).

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

Несколько дней назад заочный приговор по делу о фейках об армии вынесли Петру Верзилову, бывшему издателю «Медиазоны» (Минюст внес издание и его самого в реестр иноагентов). Ему дали восемь с половиной лет колонии.

За весь 2022 год, по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 187 дел по ст. 207.3 УК.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Елена Степанова
Владимир Милов Басманный суд приговор дискредитация армии
Материалы по теме
Участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно арестовали по делу о фейках о ВС
Политика
Басманный суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам
Политика
В Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 97,78 (-0,75) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 91,26 (-0,86) Инвестиции, 16:25
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 21:30
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 21:16
Объем торгов новым вечным фьючерсом составил ₽7,5 млн в день запуска Инвестиции, 21:14
СКА нанес «Ак Барсу» третье подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:14
СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве Общество, 21:03
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 21:03
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 20:52
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Перспективные ниши: почему растет российский рынок франчайзинга РБК Отрасли, 20:51
Вице-президент Сбербанка: «Нейросети откроют человеку супервозможности» Тренды, 20:50
Американский миллиардер стал миноритарным владельцем «Манчестер Юнайтед» Спорт, 20:50
Какие стимулы нужны промышленным территориям для эффективного развития РБК+, 20:50
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 20:49
Альфа-банк вернет предпринимателям 50% от комиссии за валютные переводы РБК Отрасли, 20:46
Буданов допустил «японский сценарий» для мирного договора Москвы и Киева Политика, 20:44