Владимира Милова потребовали приговорить к 9 годам заочно по делу о фейках

Милова потребовали приговорить к 9 годам заочно по делу о фейках

Владимир Милов уехал из России весной 2021 года, а в прошлом году Минюст признал его иноагентом. Он считает себя невиновным, а запрошенное наказание — необоснованным

Владимир Милов (Фото: team_milov / Telegram)

Прокурор потребовал заочно приговорить соратника оппозиционера Алексея Навального, бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (признан иноагентом) к девяти годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде.

Адвокат Елена Зарецкая сообщила, что Милов считает себя невиновным, а запрошенное наказание — необоснованным.

Приговор должны огласить 16 ноября.

Уголовное дело по п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил), по которой грозит до десяти лет тюрьмы, завели в июле. Поводом стал стрим с участием Милова, в котором он говорил о военной операции на Украине. Тогда же Басманный суд заочно арестовал его.

Милов занимал пост замминистра энергетики с мая по октябрь 2002 года, был председателем партии «Демократический выбор». Он уехал из России весной 2021 года после митингов в поддержку Навального, которые были не согласованы с властями.

В мае 2022 года Минюст внес Милова в реестр иноагентов, а в июне МВД объявило его в розыск (тогда не уточнялось, о какой статье шла речь).

Несколько дней назад заочный приговор по делу о фейках об армии вынесли Петру Верзилову, бывшему издателю «Медиазоны» (Минюст внес издание и его самого в реестр иноагентов). Ему дали восемь с половиной лет колонии.

За весь 2022 год, по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 187 дел по ст. 207.3 УК.