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Военная операция на Украине ,  
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Главу фонда «Свободная Бурятия» заочно приговорили к семи годам

Главу фонда «Свободная Бурятия» Гармажапову приговорили к семи годам заочно
Сюжет
Военная операция на Украине
Прокуратура признала фонд «Свободная Бурятия» нежелательным в сентябре. Главу фонда приговорили к семи годам заочно
Александра&nbsp;Гармажапова
Александра Гармажапова (Фото: alexandra.garmazhapova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил главу фонда «Свободная Бурятия» (признан иноагентом и нежелательной организацией) журналистку Александру Гармажапову (признана иноагентом) к семи годам колонии по делу о «фейках» про армию, сообщает региональный СК.

Как сообщил СК, «возглавляющая иностранный фонд женщина» (ее имя СК не называет) летом 2022 года дала интервью журналистам «одного из публичных каналов, в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции на Украине». Речь идет об интервью украинскому проекту о военнослужащих из Бурятии в ЛНР.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок три года», — говорится в сообщении.

В разговоре с изданием «Говорит НеМосква» Гармажапова подтвердила вынесение приговора, однако отметила, что не считает его правовым. «На фоне того беспредела, что творится в России, когда приговаривают к 25 годам заключения, как Кара-Мурзу (признан иноагентом), приговор нельзя назвать суровым. Во-вторых, я не считаю эту филькину грамоту правовым документом. Этот приговор — фейк», — заявила она.

Фонд «Свободная Бурятия» был учрежден в марте 2022 года. Организация выступает с антивоенными заявлениями и рассказывает о расизме и ксенофобии внутри России.

В марте Минюст признал фонд иноагентом. В ведомстве заявили, что организация была создана на территории США и распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей.

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Спустя несколько месяцев Генпрокуратура признала «Свободную Бурятию» нежелательной организацией. Гармажапову внесли в реестр иноагентов в ноябре 2022 года. Региональный СК предъявил ей обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо недостоверной информации об использовании Вооруженных сил России по мотиву политической ненависти), говорила ранее журналистка. В феврале МВД объявило ее в розыск.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
заочный арет Бурятия нежелательные организации журналистика
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