Суд заочно приговорил Петра Верзилова к 8,5 годам колонии по статье о фейках

Верзилова заочно приговорили к 8,5 годам колонии по статье о фейках

Петр Верзилов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (Минюст внес издание и Верзилова в реестр иноагентов) по статье о фейках про армию. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Гособвинение запрашивало для Верзилова 9 лет колонии.

Также суд запретил Верзилову администрировать сайты в течение 4 лет.

Телеграм-каналы Baza и Shot в ноябре 2022-го писали, что против Верзилова завели дело о фейках из-за его постов в соцсетях о событиях в Буче.

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