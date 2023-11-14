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В Киеве арестовали «работавшего на Россию» под позывным Буратино депутата

В Киеве по обвинению в госизмене арестовали депутата Рады Александра Дубинского
По версии следствия, депутат Рады Александр Дубинский вместе с другими фигурантами по заданию России распространял сведения о вмешательстве властей Украины в выборы в США в 2020 году
Александр Дубинский
Александр Дубинский (Фото: president.gov.ua)

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал депутата Верховной рады Александра Дубинского, которого подозревают в госизмене и участии в преступной организации (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 УК), сообщает Госбюро расследований Украины в Telegram.

По версии ведомства, Дубинский вместе с другими действующими и бывшими депутатами, а также экс-прокурором входили в состав группы, которая по заданию российских спецслужб «организовала мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене», чтобы ухудшить отношения Киева с Вашингтоном и усложнить вступление страны в Евросоюз и НАТО. Организаторами группы украинские власти назвали высокопоставленных сотрудников Главного управления российского Генштаба Владимира Алексеева и Алексея Савина.

Как накануне сообщили в Генпрокуратуре Украины, фигурантами дела, помимо Дубинского, стали его бывший помощник Игорь Колесников (уже осужден и отбывает наказание за госизмену), бывший народный депутат Андрей Деркач (заочно арестован по делу о госизмене и объявлен в розыск) и бывший прокурор Константин Кулик.

По версии Службы безопасности Украины, Дубинский вместе с Деркачем и Куликом организовывали мероприятия, где распространяли ложные сведения об украинских властях, в частности о вмешательстве в американские выборы в 2020 году. У Дубинского был позывной Буратино, а у Кулика — Птичка, эти данные были получены от Колесникова, который сотрудничает со следствием. Финансирование группы, по данным властей, достигало более $10 млн.

Дубинский, Деркач и Кулик находятся под американскими санкциями, Вашингтон также обвиняет их во вмешательстве в избирательный процесс. Деркач в 2020 году обнародовал записи разговоров людей с голосами, похожими на голоса Джо Байдена (тогда был кандидатом в президенты США, а на момент самих разговоров — в 2015–2016 годах — вице-президентом) и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Эти записи, по мнению депутата, якобы свидетельствовали о влиянии Байдена на украинского лидера. В одной из них шла речь о расследовании дела газодобывающей компании Burisma, в совете директоров которой состоял Хантер Байден, сын Джо Байдена. Делом этой компании до своего увольнения в 2019 году занимался Кулик.

Дубинский был задержан накануне. Он отрицает обвинения в свой адрес. «Все эти материалы сфальсифицированы. Сейчас идет политическое преследование за критику власти, которую я осуществляю в течение всей своей депутатской деятельности», — заявил он накануне.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина госизмена вмешательство в выборы депутат Печерский суд Киева
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