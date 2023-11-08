Суд в Одессе заочно приговорил Сальдо к 15 годам по статье о госизмене

Суд признал херсонского губернатора виновным в госизмене. Ранее на Украине арестовали его имущество, Сальдо обещал подать апелляцию, когда приедет «в Херсон на танке»

Владимир Сальдо (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает «Суспільне».

Сальдо до военных действий на Украине трижды занимал пост мэра Херсона, а также был депутатом Херсонского горсовета. В апреле 2022 года, после начала боевых действий, он был назначен председателем военно-гражданской администрации Херсонской области. В июне того же года получил российский паспорт. Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью были присоединены к России в сентябре 2022 года в результате референдума. В октябре президент Владимир Путин назначил Сальдо врио херсонского губернатора. В сентябре этого года после выборов Сальдо официально возглавил регион.

В мае Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) взыскала в доход государства активы двух компаний, принадлежащих дочери Сальдо Ирине. По мнению Минюста Украины, ими на самом деле владеет сам губернатор через свою дочь. Речь идет о 55,56% доли уставного капитала ООО «Бебко-Авто» и 40% доли уставного капитала ООО «Конка».

«Бебко-Авто» — автосалон в Херсоне, его руководителем является Вячеслав Бебко, следует из сервиса проверки контрагентов YouControl. Размер уставного капитала составляет 1,8 млн грн. Руководителем «Конки» является Наталья Лидовская, размер уставного капитала — 18 500 грн. Организация занимается организацией досуга. В обеих организациях Ирина Сальдо числится одним из учредителей.

До этого ВАКС конфисковал у Сальдо апартаменты в Херсоне, Одессе и Ялте, а также несколько компаний. Губернатор утверждал, что большую часть собственности ему «приписали». «Что касается действительно моего имущества, в частности, дома на Острове, который я сам и построил в 1995 году, то апелляцию подам, когда заеду в Херсон на танке», — говорил Сальдо. Сейчас левый берег Днепра в районе Херсона находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских.