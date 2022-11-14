Власти заявили о контроле России над частью Николаевской области Украины

Россия контролирует песчаную косу, административно принадлежащей Николаевской области, с июня. Власти Херсонской области отметили, что отбили атаку ВСУ накануне, сейчас войска России сохраняют над ней контроль

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ВСУ не пытались 14 ноября высадиться на Кинбурнском полуострове, входящим в Николаевскую область, его все еще контролируют российские военные. Об этом заявили в пресс-службе врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, передает «РИА Новости».

«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что попытку высадки десанта на полуострове украинские военные предприняли накануне, 13 ноября. Тогда атаку в районе села Покровское отбили, погибли до 20 военных Украины, было уничтожено четыре быстроходных мотолодки.

Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова. С севера она омывается Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем. Длина Кинбурнской косы около 40 км, ширина — 8–10 км. Расстояние между Очаковым, который контролируют ВСУ, и Кинбурнской косой по морю — около 5 км.



Российские войска полностью заняли территорию Кинбурнской косы в начале июня.

Около недели назад, 9 ноября, российское Минобороны решило оставить Херсон после доклада командующего силами спецоперации Сергея Суровикина. Он счел оборону правого берега Днепра бесперспективной и указал на возможность сохранить жизни военных. Спустя два дня, к 11 ноября, российские войска покинули правый берег реки, местные власти доложили о формировании оборонительной линии на левом берегу реки.



В Херсон зашли украинские военные, 14 ноября город посетил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что ВСУ «двигаются вперед».