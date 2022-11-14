МИД ввел санкции против Джима Керри и Стефана Бандеры

В новом списке тех, кому Россия запретила въезд, — 100 канадцев. Всего же под санкции Москвы попали свыше 1 тыс. граждан Канады, а Канада ввела санкции против 1,4 тыс. российских физ- и юрлиц

Джим Керри (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Российский МИД опубликовал список из 100 граждан Канады, против которых введены персональные санкции, в него попали актер Джим Керри и внук лидера украинских националистов, журналист Стефан Бандера.

Министерство указало, что санкции являются ответом на санкционную политику канадских властей, а попавшие в список лица «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса». Им запрещен въезд в Россию.

Среди лиц, оказавшихся под российскими санкциями помимо Джима Керри, — канадские политики (например, бывшие послы Канады на Украине, члены совета директоров «Канадско-украинского фoндa» Роман Ващук и Эндрю Робинсон), бизнесмены (Глен Линч, генеральный директор компании Volatus Aerospace и др.), общественные деятели (организатор проекта «Ангелы-хранители Украины» Лиза Шимко и др.), журналисты (корреспондент CBC Кристофер Браун и др.), писатели (автор романа «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд) и т.д.

27 февраля Керри осудил военную операцию России на Украине и выразил сочувствие украинцам.

Канада после начала спецоперации на Украине неоднократно вводила ограничения против россиян. В конце октября санкционный список пополнился именами вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова, главы Минэнерго Николая Шульгинова, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова и др. Ранее под санкциями оказались российские актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Дмитрий Певцов.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо 14 ноября анонсировал введение санкций против еще 23 российских граждан из числа «сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и тюремных служащих, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции». Всего, указал политик, под санкции Оттавы попали более 1,4 тыс. физических и юридических лиц из России.

Москва в общей сложности запретила въезд 1005 гражданам Канады.