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Канада ввела санкции против Безрукова, Машкова и Певцова

Сергей Безруков
Сергей Безруков (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Канада ввела новые санкции против россиян, в санкционных списках — 34 физлица и телеканал «Звезда».

Под санкциями оказались:

  • Помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский.
  • Актеры Сергей Безруков, Владимир Машков; актер и депутат Дмитрий Певцов.
  • главный редактор и владелец издания «Московский комсомолец» Павел Гусев, телеведущая Наиля Аскер-заде, глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов, телеведущая Мария Ситтель, журналисты «Комсомольской правды» Александр Коц и Александр Гамов.
  • Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, ее сын и дочь.
  • Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Материал дополняется.

Теги
санкции Канада Сергей Безруков Владимир Машков
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