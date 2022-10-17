Война санкций ,
0
Канада ввела санкции против Безрукова, Машкова и Певцова
Сергей Безруков
Канада ввела новые санкции против россиян, в санкционных списках — 34 физлица и телеканал «Звезда».
Под санкциями оказались:
- Помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский.
- Актеры Сергей Безруков, Владимир Машков; актер и депутат Дмитрий Певцов.
- главный редактор и владелец издания «Московский комсомолец» Павел Гусев, телеведущая Наиля Аскер-заде, глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов, телеведущая Мария Ситтель, журналисты «Комсомольской правды» Александр Коц и Александр Гамов.
- Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, ее сын и дочь.
- Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.
Материал дополняется.