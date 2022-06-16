Россия ввела санкции против 121 гражданина Австралии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 15:55
В Минэнерго обсудили схему «налога» для майнеров Бизнес, 16:04
Специалист Минздрава назвала «чрезвычайной» ситуацию с демографией Общество, 16:03
Гастродайджест Сысоева: возрожденный Beloque и новый шеф в Сколково Стиль, 16:01
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 15:58
Помощь после санкций и лишняя валюта. Что обсуждали банкиры на форуме Финансы, 15:55
Как российские отельеры будут конкурировать за клиентов этим летом Новая экономика, 15:54
В ЦБ предложили аккуратно девалютизировать накопления россиян Инвестиции, 15:49
Костин назвал несколько вариантов вложения средств российских инвесторов Инвестиции, 15:48
Фонд развития территорий назвал долю сделок с беспроцентной рассрочкой Новая экономика, 15:47
Белоусов заявил о кризисе доверия и мире без правил из-за санкций Политика, 15:43
Сестры Аверины сообщили о боязни обструкции на турнире в Дубае Спорт, 15:43
Глава АвтоВАЗа заявил о готовности обеспечить чиновников машинами Бизнес, 15:41
Новак оценил долю перешедших на оплату газа в рублях иностранных компаний Экономика, 15:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:41

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Россия ввела санкции против 121 гражданина Австралии

Под ограничительные меры попали журналисты, военные и бизнесмены. Решение принято в ответ на расширяющиеся санкции со стороны Австралии, которые «распространяются на все большее число» россиян, заявили в МИДе
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Россия внесла в санкционный список еще 121 гражданина Австралии из числа «руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня», сообщается на сайте МИДа.

«Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе», — заявили в ведомстве.

В нем пояснили, что решение принято в ответ на расширяющиеся санкции со стороны Австралии, которые «распространяются на все большее число» россиян — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и СМИ.

Австралия ввела санкции против Тихоновой, Воронцовой и дочери Лаврова
Политика
Мария Воронцова

Под российские санкции в том числе попали:

  • журналисты и ведущие медиакорпорации ABC, сотрудники таблоида Sydney Morning Herald, газеты Australian и других изданий;
  • сопредседатели совета директоров компании Atlassian Скотт Фаркуар и Майк Кэннон-Брукс. Atlassian — разработчик программного обеспечения для управления разработкой программного обеспечения, один из наиболее известных продуктов — система Jira. В марте компания прекратила продажи в России и заморозила подписки некоторым компаниям;
  • главный исполнительный директор по добыче железной руды компании Rio Tinto Саймон Тротт и главный инженер Марк Дэвис. Это одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира. В марте она объявила о намерении разорвать все коммерческие отношения с российским бизнесом в связи с событиями на Украине;
  • первый заместитель министра обороны Австралии Грег Мориарти, замминистра обороны Энтони Далтон, Энтони Фрэйзер, Джастин Грейг, Селия Перкинс, Питер Теш и Мэтт Яннопулос, а также ряд других сотрудников Минобороны.

С конца февраля Австралия неоднократно ужесточала санкции против России. В части персональных санкций она запретила въезд представителям высшего руководства страны, в том числе президенту Владимиру Путину, главам МИДа и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу, и ввела ограничительные меры против некоторых «представителей элиты и олигархов, близких к Путину».

Читайте на РБК Pro
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Криптозима» близко: почему падает биткоин и что с ним делать дальше
Прогнозы
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Почему российский нефтегаз не так плох, как кажется, и что ждать от акций
Статьи

Помимо этого под санкции попали 144 российских сенатора.

К 22 апреля в санкционном списке Австралии числились почти 750 российских граждан и организаций. Россия в ответ запретила въезд 228 гражданам Австралии, в том числе премьер-министру Скотту Моррисону, его заму Барнаби Джойс, главам МВД, Минфина, Минобороны и МИДа Карен Эндрюс, Саймой Бирмингем, Питеру Даттону и Мариз Пэйн. Ограничения также коснулись депутатов палаты представителей, членов сената и законодательного собрания.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции МИД Австралия

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Австралия ввела санкции в отношении гендиректоров RT и «Россия сегодня»
Политика
США не исключили, что санкции против России могут стать избыточными
Политика
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter