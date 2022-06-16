Россия ввела санкции против 121 гражданина Австралии

Под ограничительные меры попали журналисты, военные и бизнесмены. Решение принято в ответ на расширяющиеся санкции со стороны Австралии, которые «распространяются на все большее число» россиян, заявили в МИДе

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Россия внесла в санкционный список еще 121 гражданина Австралии из числа «руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня», сообщается на сайте МИДа.

«Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе», — заявили в ведомстве.

В нем пояснили, что решение принято в ответ на расширяющиеся санкции со стороны Австралии, которые «распространяются на все большее число» россиян — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и СМИ.

Под российские санкции в том числе попали:

журналисты и ведущие медиакорпорации ABC, сотрудники таблоида Sydney Morning Herald, газеты Australian и других изданий;

сопредседатели совета директоров компании Atlassian Скотт Фаркуар и Майк Кэннон-Брукс. Atlassian — разработчик программного обеспечения для управления разработкой программного обеспечения, один из наиболее известных продуктов — система Jira. В марте компания прекратила продажи в России и заморозила подписки некоторым компаниям;

главный исполнительный директор по добыче железной руды компании Rio Tinto Саймон Тротт и главный инженер Марк Дэвис. Это одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира. В марте она объявила о намерении разорвать все коммерческие отношения с российским бизнесом в связи с событиями на Украине;

первый заместитель министра обороны Австралии Грег Мориарти, замминистра обороны Энтони Далтон, Энтони Фрэйзер, Джастин Грейг, Селия Перкинс, Питер Теш и Мэтт Яннопулос, а также ряд других сотрудников Минобороны.

С конца февраля Австралия неоднократно ужесточала санкции против России. В части персональных санкций она запретила въезд представителям высшего руководства страны, в том числе президенту Владимиру Путину, главам МИДа и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу, и ввела ограничительные меры против некоторых «представителей элиты и олигархов, близких к Путину».

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Помимо этого под санкции попали 144 российских сенатора.

К 22 апреля в санкционном списке Австралии числились почти 750 российских граждан и организаций. Россия в ответ запретила въезд 228 гражданам Австралии, в том числе премьер-министру Скотту Моррисону, его заму Барнаби Джойс, главам МВД, Минфина, Минобороны и МИДа Карен Эндрюс, Саймой Бирмингем, Питеру Даттону и Мариз Пэйн. Ограничения также коснулись депутатов палаты представителей, членов сената и законодательного собрания.