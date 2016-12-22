В Кремле опровергли возможное возвращение Кожемяко на Сахалин

Врио губернатора Приморского края не собирается возвращаться на Сахалин, рассказали источники РБК. О том, что в Кремле рассматривают такой сценарий в случае, если Кожемяко проиграет выборы, ранее сообщал «Дождь»

Олег Кожемяко (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко не планирует возвращаться на Сахалин, сообщили РБК два собеседника во внутриполитическом блоке Кремля. Он «не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах», говорит один из источников.​ Назначение врио главы Сахалина состоится в ближайшее время, знают собеседники РБК.

14 ноября о том, что Кожемяко в случае проигрыша на выборах губернатора Приморья может вернуться на Сахалин, со ссылкой на несколько знакомых с ходом избирательной кампании источников сообщил телеканал «Дождь». Именно поэтому, как объясняли его собеседники, в Кремле пока не назначают временно исполняющего обязанности главы Сахалина: регион, по их словам, мог стать запасным аэродромом для Кожемяко, если на выборах губернатора Приморья он потерпит неудачу.

Голосование в Приморском крае должно состояться 16 декабря. До этого 9 и 16 сентября в регионе состоялось два тура выборов главы края. В последнем в качестве кандидатов на эту должность участвовали действующий на тот момент глава Приморья, представитель «Единой России» Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. Последний в ходе подсчета голосов долгое время сохранял лидирующую позицию. Однако согласно итоговым результатам голосования коммунист уступил Тарасенко с разницей 1,49% (48,06 против 49,55%).​ Впоследствии оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях. Решением местного избиркома результаты второго тура выборов затем были аннулированы: из-за нарушений определить победителя невозможно, пришла к выводу комиссия.

Спустя несколько дней разрешения участвовать в выборах главы Приморья у президента России Владимира Путина попросил глава Сахалина Олег Кожемяко. Тарасенко, который не смог добиться чистой победы, «попросился на другую работу», отмечал глава государства. Кожемяко он тогда назначил врио губернатора Приморского края, Тарасенко, как и писал прежде РБК, свой пост покинул.

14 ноября Кожемяко подал документы для регистрации на выборы в приморский избирком. На голосование он пойдет в качестве самовыдвиженца.