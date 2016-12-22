ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,27 67,40 EUR Нал. 77,00 76,03 USD Бирж. 67,79 -0,34 EUR Бирж. 76,45 -0,42 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6387,74 -65,36 IMOEX 2368,67 -0,26% RTSI 1100,54 +0,04% Brent 66,16 -0,96% DJIA 25286,49 -0,40% Nasdaq 7200,88 +0,00%
В Кремле опровергли возможное возвращение Кожемяко на Сахалин
Лента новостей
Зюганов ответил на предложение заменить тело Ленина резиновой куклой 14:48, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 14:45, РБК и Volkswagen Цена нефти Brent выросла на фоне обсуждения ОПЕК+ сокращения добычи 14:40, Экономика Лучший тренер 2016 года Клаудио Раньери вернулся в чемпионат Англии 14:23, Спорт Сечин опроверг кредит ВТБ катарскому фонду на покупку доли в «Роснефти» 14:23, Бизнес Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 14:21, РБК и Thomson Reuters В Кремле опровергли возможное возвращение Кожемяко на Сахалин 14:17, Политика Министр обороны Израиля Либерман объявил об отставке 14:17, Политика Следователь по «делу ЮКОСа» погиб в ДТП в Москве 14:10, Общество СК заинтересовался переодевшими детей в тюремные робы полицейскими 14:08, Общество Европейский суд отказался признать вкус еды объектом авторского права 14:06, Общество Необыкновенное чудо: как криптовалюты попадают на биржу 14:03, Крипто Опрос ВЦИОМа показал рост недоверия россиян к работе социологов 14:00, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:56, РБК и Volkswagen Кремль объяснил отсутствие данных о встрече Путина с лидером Косово 13:49, Политика Новый заряд для металлургов: почему вырастут цены на цветные металлы 13:45, Партнерский материал Черная пятница: что россияне покупают в интернете во время распродаж 13:40, Потребрынок  Песков фразой «рынок есть рынок» прокомментировал обвал цен на нефть 13:39, Экономика Доставивший частицу мощей на МКС космонавт Рыжиков стал Героем России 13:32, Общество В Армении «дочку» «Газпрома» заподозрили в неуплате налогов и завели дело 13:32, Бизнес Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 13:27, РБК и FW Raiffeisen Китайским майнерам отключили электричество: хешрейт биткоина снизился 13:16, Крипто Хабиб Нурмагомедов анонсировал презентацию автобиографии 13:16, Спорт Миллер ответил на угрозы США остановить «Северный поток-2» санкциями 13:15, Политика Патриарх Варфоломей в обращении о голодоморе напомнил об автокефалии 13:04, Общество Песков предсказал смену оттока капитала на приток 12:55, Экономика
В Кремле опровергли возможное возвращение Кожемяко на Сахалин
Вторые туры — 2018, 14:17
0
В Кремле опровергли возможное возвращение Кожемяко на Сахалин
Врио губернатора Приморского края не собирается возвращаться на Сахалин, рассказали источники РБК. О том, что в Кремле рассматривают такой сценарий в случае, если Кожемяко проиграет выборы, ранее сообщал «Дождь»
Олег Кожемяко (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко не планирует возвращаться на Сахалин, сообщили РБК два собеседника во внутриполитическом блоке Кремля. Он «не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах», говорит один из источников.​ Назначение врио главы Сахалина состоится в ближайшее время, знают собеседники РБК. 

14 ноября о том, что Кожемяко в случае проигрыша на выборах губернатора Приморья может вернуться на Сахалин, со ссылкой на несколько знакомых с ходом избирательной кампании источников сообщил телеканал «Дождь». Именно поэтому, как объясняли его собеседники, в Кремле пока не назначают временно исполняющего обязанности главы Сахалина: регион, по их словам, мог стать запасным аэродромом для Кожемяко, если на выборах губернатора Приморья он потерпит неудачу.

Единоросс Кожемяко пойдет на выборы губернатора Приморья самовыдвиженцем
Политика

Голосование в Приморском крае должно состояться 16 декабря. До этого 9 и 16 сентября в регионе состоялось два тура выборов главы края. В последнем в качестве кандидатов на эту должность участвовали действующий на тот момент глава Приморья, представитель «Единой России» Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. Последний в ходе подсчета голосов долгое время сохранял лидирующую позицию. Однако согласно итоговым результатам голосования коммунист уступил Тарасенко с разницей 1,49% (48,06 против 49,55%).​ Впоследствии оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях. Решением местного избиркома результаты второго тура выборов затем были аннулированы: из-за нарушений определить победителя невозможно, пришла к выводу комиссия.

Новые лица: кем пополнился список губернаторов Еще 7 фото
Фотогалерея

Спустя несколько дней разрешения участвовать в выборах главы Приморья у президента России Владимира Путина попросил глава Сахалина Олег Кожемяко. Тарасенко, который не смог добиться чистой победы, «попросился на другую работу», отмечал глава государства. Кожемяко он тогда назначил врио губернатора Приморского края, Тарасенко, как и писал прежде РБК, свой пост покинул.

14 ноября Кожемяко подал документы для регистрации на выборы в приморский избирком. На голосование он пойдет в качестве самовыдвиженца.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Маляренко.
Теги: Приморский край , Сахалин , Олег Кожемяко
Главное
Новак и Орешкин прокомментировали резкое падение цен на нефть Экономика
Материалы по теме
Кожемяко подал документы в избирком на выборы главы Приморья Политика
Депутаты из Приморья пожаловались на давление из-за подписей за Кожемяко Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter