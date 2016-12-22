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Тарасенко уйдет с должности врио губернатора Приморья
Вторые туры — 2018, 18:36
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Тарасенко уйдет с должности врио губернатора Приморья
Андрей Тарасенко не останется врио губернатора Приморья до новых выборов главы региона. В четверг утром по московскому времени он выступит с публичным заявлением, рассказали источники РБК
Андрей Тарасенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Андрей Тарасенко не сохранит пост врио губернатора Приморья до новых выборов главы региона, рассказали РБК два федеральных чиновника. В четверг он выступит с заявлением, где выскажет свою позицию относительно сложившейся ситуации, добавил один из собеседников РБК. Заявление прозвучит утром по Москве, после того, как краевой избирком официально примет решение об отмене результатов кампании, уточнил он.

На новые выборы Тарасенко не пойдет, сказал федеральный чиновник РБК.

Отмена выборов в Приморье. Главное
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В среду, 19 сентября, глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома предложила признать итоги выборов в Приморье недействительными. По ее словам, на протяжении обоих туров кампания шла прозрачно и организованно, не считая отдельных фактов нарушений. «Все было нормально до определенного момента. Как вы знаете, по итогам прошедшего второго тура по состоянию на десять утра было введено 97,16% протоколов, разница между кандидатами составляла 7%. Мы задавались вопросом: почему эти оставшиеся протоколы так долго не были введены?» — описала она ситуацию.

Во время выборов жалобы поступали на обоих кандидатов, подчеркнула глава ЦИК, по итогам голосования обнаружились участки со 100% голосов как за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, так и за врио губернатора Андрея Тарасенко. «Так что это не игра в одни ворота», — заявила Памфилова.

Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли»
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Владимир Путин поддерживает решение ЦИК, заявил РБК федеральный чиновник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль ценит позицию ЦИК об отмене результатов выборов в Приморье: «Президент неоднократно говорил, что для него важнее не поддержанный им кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов», — подчеркнул Песков.

Коммунист Ищенко заявил РБК, что не согласен с решением ЦИК и требует признать, что выборы в регионе состоялись и губернатором избрали именно его.

Врио главы Приморья Тарасенко сначала сообщил, что не будет участвовать в новых выборах, затем на митинге, где собрались его сторонники, сказал им: «Добро, давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти». Однако, сойдя со сцены, вновь изменил свое мнение: «Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски. Я могу работать и в другом месте», — пояснил Тарасенко журналистам.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , Элла Памфилова
Главное
Отмена выборов в Приморье. Главное Политика
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