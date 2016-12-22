Кожемяко подал документы в избирком на выборы главы Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подал документы в региональную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в губернаторы края. Об этом сообщает VladNews.

По данным издания, Кожемяко смог собрать 147 подписей для прохождения муниципального фильтра, а также заручиться поддержкой более 100 тыс. жителей Приморья. Кожемяко идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Повторные выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря, документы для участия в выборах, помимо Кожемяко, подали кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, кандидат от Партии роста Алексей Тимченко, и представитель «Зеленых» Олег Митволь.

Участвовавший в сентябрьских выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко пошел на выборы самовыдвиженцем. Кроме того, своего кандидата на выборы в Приморском крае выдвинула партия «Коммунисты России» — им стал бывший кандидат в президенты Максим Сурайкин.